Adolescente procedente de Bolívar se ahogó en una poza de Las Aguas de Moisés

Un adolescente de 16 años falleció ahogado este Sábado de Gloria en el balneario Las Aguas de Moisés, en el municipio Ribero del estado Sucre, cuando se encontraba pasando un día de asueto con su familia, procedente de Ciudad Guayana en el estado Bolívar.

Las vacaciones familiares se convirtieron en tragedia, cuando Ricardo Alfonzo Castillo Suárez, se hundió en el sector conocido como “fosa Bella Vista”, una poza bastante profunda.

De acuerdo con reportes oficiales, la cifra de fallecidos durante la temporada vacacional en el estado Sucre se eleva a tres personas.

Al sitio del suceso se trasladaron de inmediato comisiones de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Bomberos de Ribero, así como órganos de rescate y salvamento.

Los funcionarios procedieron al levantamiento del cadáver y al inicio de las investigaciones pertinentes, para esclarecer las circunstancias exactas del trágico evento.

Reporte

En el municipio Bermúdez, las autoridades reportaron que el operativo Semana Santa 2026 cerrará este Domingo de Resurrección.

La zafra cierra con un balance positivo, sin víctimas fatales ni hechos que lamentar y anunciaron que se reforzará el dispositivo a nivel vial por el retorno.

Sucre / Yumelys Díaz