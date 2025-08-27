Administradores de Carúpano celebraron su día con una misa en la iglesia Santa Catalina

El gremio de administradores de Carúpano, en el estado Sucre, celebró este martes su día nacional, con una misa de acción de gracias en la iglesia Santa Catalina, así como una programación de actividades sociales.

Augusto Márquez, presidente del Colegio de Administradores, resaltó que la fecha se celebra por la promulgación de la ley de ejercicio de la profesión, hace 43 años.

En Carúpano, dijo, hay unos 350 agremiados, cuya representación estuvo presente en la misa y participó en una jornada de socialización para discutir algunos aspectos de la ley de los administradores, así como su código de ética.

Colegiación

Eduardo Brito, uno de los agremiados, llamó a los administradores a unirse a ese colegio profesional, para defender la delegación Carúpano y que no cierre.

Advirtió que si esto ocurre, los administradores deberán trasladarse a Cumaná para realizar sus trámites, algo que hoy día pueden hacer en el municipio, porque se trata de un colegio activo.

Agregó que esperan poder nombrar delegados en todos los municipios de la zona de Paria, que puedan ayudar a realizar trámites a los agremiados.

Por otro lado, señaló que de acuerdo a la ley, la colegiación es obligatoria, porque de lo contrario, cualquier documento que firmen sin cumplir con el requisito es ilegítimo.

Llamó, en consecuencia, a fortalecer el gremio a través de la colegiación a defender los espacios ganados con una ley de ejercicio y un código de ética.

Sucre / Corresponsalía Carúpano