martes
, 16 de septiembre de 2025
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

AD en Paria celebró 84 años con una misa en la catedral Santa Rosa de Carúpano

septiembre 16, 2025
La tolda blanca celebró sus 84 años con una misa en la catedral Santa Rosa/ Foto: Corresponsalía

Acción Democrática (AD) en Resistencia celebró 84 años en su seccional Carúpano-Paria del estado Sucre, con una misa en la catedral Santa Rosa de Lima, a la cual acudió la militancia y dirigencia de la tolda en la zona.

La ocasión sirvió para reunir a históricos dirigentes del partido blanco en Paria, como Francisco Hernández y Rosa de Bethermyt, así como una nutrida concurrencia de militantes.

Edgar García, secretario general de la seccional, señaló que fue una celebración en unión familiar. “Realizamos peticiones a nuestro Señor Jesucristo por la paz y la libertad de nuestro país”.

Asimismo, el dirigente abogó por la liberación de todos los presos políticos y el pronto regreso de los venezolanos que han emigrado a su suelo patrio.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram