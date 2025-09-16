AD en Paria celebró 84 años con una misa en la catedral Santa Rosa de Carúpano

Acción Democrática (AD) en Resistencia celebró 84 años en su seccional Carúpano-Paria del estado Sucre, con una misa en la catedral Santa Rosa de Lima, a la cual acudió la militancia y dirigencia de la tolda en la zona.

La ocasión sirvió para reunir a históricos dirigentes del partido blanco en Paria, como Francisco Hernández y Rosa de Bethermyt, así como una nutrida concurrencia de militantes.

Edgar García, secretario general de la seccional, señaló que fue una celebración en unión familiar. “Realizamos peticiones a nuestro Señor Jesucristo por la paz y la libertad de nuestro país”.

Asimismo, el dirigente abogó por la liberación de todos los presos políticos y el pronto regreso de los venezolanos que han emigrado a su suelo patrio.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano