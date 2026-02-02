Acuña Jr. y Chourio liderarán a Venezuela en el Clásico Mundial

Venezuela oficializó la inclusión de Ronald Acuña Jr., Maikel García, Jackson Chourio y Wilyer Abreu como piezas clave de su róster para el Clásico Mundial de Beisbol 2026, que se celebrará del 5 al 11 de marzo en el loanDepot Park de Miami, Estados Unidos, informó Anakarina Pereira, integrante del departamento de prensa del Ministerio del Poder Popular para el Deporte (Mindeporte).

Estos talentos formarán parte del equipo que será capitaneado por el receptor Salvador Pérez, destacado líder y baluarte del conjunto criollo, que participará en su cuarto Clásico después de haber jugado en todos los torneos desde el 2013.

La novena nacional integra el grupo D de la contienda junto a República Dominicana, Israel, Países Bajos y Nicaragua, y abrirá acción el 6 de marzo ante los Países Bajos a las 8:00 p.m. (hora de Venezuela).

Labor previa

En el Clásico Mundial de Beisbol 2023, la tricolor realizó una excelente labor yl legó hasta los cuartos de final, donde cayó por 9‑7 ante Estados Unidos.

El astro de los Bravos de Atlanta, Acuña Jr participará en su segunda edición del Clásico Mundial, tras una destacada participación en 2023, que le sirvió de abreboca para una histórica temporada con 41 jonrones y 73 bases robadas, antes de sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior en mayo de 2024

En la pasada temporada, Acuña Jr. regresó con fuerza, al dejar un OPS de .935, conectar 21 jonrones con Atlanta.

Mientras que García, antesalista de Kansas City, vivirá su primera experiencia mundialista tras una campaña 2025 de despegue en la que registró un OPS de .800, sonó 16 cuadrangulares y robó 23 bases, méritos que le valieron una extensión de contrato a largo plazo con su equipo.

Nueva estrella

En el último Clásico 2023, Chourio no había debutado aún en las Grandes Ligas y figuraba como uno de los prospectos más prometedores. Desde entonces, debutó con los Cerveceros de Milwaukeer el 29 de marzo de 2024, y desde entonces se consolido como una de las jóvenes estrellas venezolanas.

Abreu, de los Medias Rojas de Boston, arribará al Clásico como uno de los jardineros más completos del momento, con un OPS de .784 y aportará potencia y defensa a la alineación nacional.

Venezuela disputará dos juegos de entrenamiento en West Palm Beach (Florida) el próximo mes de marzo como preparación para el torneo: el día 3 contra los Astros de Houston y el 4 contra los Nacionales de Washington.

Con este grupo de referentes, Venezuela buscará superar su actuación de 2023 y avanzar más allá de la ronda de cuartos de final, en una llave sumamente competitiva.

Caracas / Redacción Web