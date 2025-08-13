Abogado Luis Castro exige transparencia en elección de directiva de APMO

Luis Castro, dirigente social de la comunidad del Municipio Diego Bautista Urbaneja y abogado de profesión, exigió transparencia en el proceso electoral que se servirá para escoger a la nueva directiva de la Asociación de Propietarios de El Morro (APMO).

"Cuestiono contundentemente la convocatoria hecha por la actual directiva de APMO, con el objeto de renovar autoridades de ese ente vecinal. La regla de oro de la Democrácia es la Participación y observo se pretende realizar una elección con el concurso de unos pocos, apartando a un lado al Grueso de los vecinos que vivimos en esa comunidad", explicó en nota de prensa.

"La verdadera legitimidad se logra con una convocatoria que involucre a toda la comunidad del Complejo Turístico de El Morro y no con un grupito de 15 o 20 interesados en mantener los cargos de dirección", agregó.

"Llamo a los convocantes a esa elección de renovación de autoridades de APMO, a sincerarse y ponernos de acuerdo entre todos para hacer las cosas agotando todas las instancias. En ese sector de todos tenemos que participar todos en aras del bienestar de todos", concluyó.

Lechería / Redacción Web