A punta de batazos Caribes barrió a Bravos y se acerca al Round Robin

Hasta 27 carreras le fabricó Caribes de Anzoátegui a los Bravos de Margarita en la serie de dos encuentros disputada el fin de semana en el estadio Nueva Esparta, que terminó en par de victorias para La Tribu y por ende en una barrida que pocos tenían en las cuentas.

El conjunto aborigen venía de dos derrotas al hilo en una semana que pintaba complicada el viernes cuando perdieron 6-3 ante Tiburones de La Guaira en Caracas. En ese momento el balance del ciclo era de un lauro y tres tropiezos, a falta de la visita al territorio insular para enfrentar a una novena que encabeza la tabla clasificatoria.

Sin embargo, la toletería indígena se inspiró y el sábado fabricaron nueve rayitas para que el equipo se impusieron 9-6, mientras que el domingo apabullaron 18-7 al conjunto insular. Ahora, con foja de 27 conquistas y 25 caídas, los anzoatiguenses tienen la oportunidad de sellar su clasificación este lunes 22 de diciembre, cuando enfrenten a Navegantes del Magallanes en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz, a partir de las 6:00 pm.

Ofensiva tórrida

Caribes terminó la décima semana de acción de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con marca de 3-3 y en dos de esos triunfos la ofensiva fue la gran protagonista. El miércoles 17 de diciembre aplastó 16-2 a Cardenales de Lara en Barquisimeto, mientras que el domingo 21 le recetó una dosis similar a Bravos de Margarita (18-7).

Al menos el fin de semana en suelo neoespartano uno de los grandes protagonistas fue Hernán Pérez, que remolcó siete carreras entre los dos compromisos para llegar a 50 en la presente campaña, que es la mejor de su carrera de acuerdo a las estadísticas. Además soltó cuatro inatrapables en nueve turnos, incluído un cuadrangular.

Otro que fue figura es Antonio Piñero, que fletó cinco rayitas en el choque dominical. Su rendimiento además fue clave a lo largo de la semana, pues en cada uno de los seis careos conectó al menos un indiscutible (dio 12 en total), bateó sus primeros dos cuadrangulares de la contienda y empujó 11 carreras.

Desde el montículo el relevista Rafael Marcano se quedó con los dos triunfos ante Bravos, pese a sacar solo un out en cada compromiso. Y es que fue utilizado por el mánager Cabrera en momentos de apremio y terminó cumpliendo su trabajo.

Misión Enero

"Misión Enero" es la frase que tienen entre ceja y ceja en Caribes desde el comienzo de la temporada, en referencia a la búsqueda de la clasificación al Round Robin. Vale recordar que el equipo viene de tres campañas seguidas siendo eliminado en ronda regular, por lo que era un reto para todos la clasificación y ya está a solo un paso.

La Maquinaria Indígena tiene foja de 27-25 y enfrenta este lunes a Magallanes con la posibilidad de ser el tercer equipo que asegure su presencia en postemporada, luego de Bravos y Cardenales.

Con la hipotética victoria el conjunto aborigen puede llegar a 28 conquistas en su juego número 53 de la contienda y le van a quedar tres encuentros por delante, todos ante Águilas del Zulia (uno en Maracaibo el martes 23 y dos en Puerto La Cruz el viernes 26 y sábado 27 de diciembre).

Caribes en ese caso aseguraría como mínimo un empate de 28-28 con Tigres de Aragua, el propio Magallanes y Tiburones de La Guaira. Sin embargo, filibusteros y salados tienen un duelo pendiente entre ellos, por lo que solo uno pudiese igualar a La Tribu (en caso de que derrote este lunes a la Nave Turca).

De darse la igualdad, se aplicarían las reglas de desempate definidas en las condiciones de campeonato, que señalan que siempre saldrá mejor parada la divisa que llegue a la cantidad de triunfos en común en menor cantidad de partidos. Por eso la importancia de que la tropa anzoatiguense consiga un triunfo este lunes, pues podría celebrar la clasificación ante su gente.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo