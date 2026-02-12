“A Celia”, un homenaje a Celia Cruz con un elenco estelar de la música latina (+Video)

La música latina celebra el legado inmortal de Celia Cruz con “A Celia”, una emotiva producción interpretada por Lena Burke junto a grandes figuras de la música como Cucco Peña, Gilberto Santa Rosa, Gonzalo Rubalcaba, José Alberto “El Canario”, La India y Víctor Manuelle.

Según una nota de prensa, “A Celia” es más que una canción, es un canto colectivo de admiración a una de las voces más influyentes en la historia de la música. Con una letra cargada de sentimiento y referencias a la identidad musical que Celia llevó al mundo, el tema celebra su fuerza, su alegría contagiosa y su impacto cultural imborrable.

La letra de “A Celia” recorre la esencia de la Reina de la Rumba, evocando su inconfundible “¡Azúcar!”, su capacidad de transformar el dolor en alegría y su eterno vínculo con Cuba y el mundo. Versos como “Tu voz es un arcoíris lleno de vida y color” y “Llegaste para quedarte, nadie te puede olvidar” reflejan el profundo respeto y gratitud que inspira su legado.

Invitación clara

Esta producción invita al público a disfrutar y cantar junto a estos extraordinarios artistas Lena Burke, La India, Giberto Santa Rosa, José Alberto "El Canario", Victor Manuelle, Gonzalo Rubalcaba, Cucco Peña, un tributo que revive clásicos guiños como “Quimbara”, “Bemba colorá” y su emblemático espíritu festivo.

La producción destaca por su fuerza interpretativa y por reunir voces que representan distintas generaciones y estilos dentro de la música latina, todos unidos por el amor a Celia Cruz.

Con este lanzamiento, se reafirma que Celia Cruz no solo marcó una época, sino que continúa inspirando a nuevas generaciones. Su recuerdo sigue vivo en cada nota, en cada coro y en cada escenario donde su música resuena.

Porque como bien dice la canción: “Tú saliste de Cuba pa’l mundo y lo pusiste a bailar", "Celia sigue viva. Celia es eterna. ¡Azúcar!".

Caracas / Redacción Web