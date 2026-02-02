51 corredores transformarán “Pasos por Sonrisas” en el Maratón CAF Caracas

Bajo el lema “Pasos por Sonrisas”, la organización Santa en las Calles Valencia anunció su participación en la sexta edición de esta iniciativa solidaria dentro del marco del Maratón CAF Caracas que se llevará a cabo el 8 de febrero, informó Maigualida Villegas, integrante del departamento de prensa de la institución carabobeño.

La noticia se dio a conocer en el marco de una rueda de prensa donde se dieron cita Tamira Rodríguez de Manosalva , presidenta de la Fundación Santa en las Calles Valencia, y los corredores y voluntarios de la fundación Beatriz Saavedra, Víctor Aguilar y Daniela Salama.

Tamira Rodríguez de Manosalva, presidente de la Fundación Santa en Las Calles Valencia explicó que con esta iniciativa no solo se estará apoyando al programa “Yo Apoyo a un Calvito” sino a también a “Chamo Salud” , “Forma Chamo” , “Nutrichamos” y “Chamo Rumba” , cuyas cifras de alcance reportan al menos 300 beneficiarios mensualmente. Adicionalmente se distribuyen almuerzos a hospitales, se preparan 120 raciones todos los martes, para el Área de Pediatría de la CHET y Sala Oncológica Infantil del Hospital Carabobo.

Rodriguez argumentó durante la rueda de prensa, que la organización sin fines de lucro está dedicada a dar apoyo a 2 Casas Hogares carabobeñas, y el comedor de la Divina Misericordia, para ayudarles con las necesidades básicas de alimentación, higiene, y ropa.

Más detalles

También apoyan a pacientes hemato-oncológicos, proporcionando medicinas, insumos y alimentos; todo esto a través de diferentes programas y alianzas estratégicas, contando con voluntarios comprometidos con alta responsabilidad social, es por ello que “ Pasos por Sonrisas es tan importante para cubrir las necesidades de la fundación ”.

Este año, un equipo de 51 corredores asumirá el reto de recorrer 42 kilómetros en la ciudad de Caracas, partiendo desde el Parque Los Caobos, con un objetivo que trasciende lo deportivo, recaudar fondos para la compra de insumos médicos destinados a pacientes vulnerables, así lo indicó Víctor Aguilar quien ha participado en las 6 ediciones de “Pasos Por Sonrisas”

Beatriz Saavedra, representante de Santa en las Calles Valencia, destacó que este es el evento más significativo del año para la organización. Hasta la fecha, se han logrado vender 202 kilómetros, pero la meta es sumar a más colaboradores para cubrir las necesidades de un censo que ya contabiliza a 140 personas hospitalizadas.

"El propósito para lograr la meta es ayudar. Nos inspiramos en la disciplina y la preparación que exige este reto para canalizar ese esfuerzo hacia quienes más lo necesitan", afirmó Saavedra.

Testimonio

La campaña cuenta con testimonios de fe y fortaleza, como el de Daniela Salama, sobreviviente de cáncer, quien personifica la esperanza que "Pasos por Sonrisas" busca sembrar en los hospitales. La iniciativa no solo busca atletas, sino "padrinos" que deseen colaborar.

¿Cómo ayudar? La invitación está abierta a todo el público. Las donaciones para apoyar la causa y contribuir a la meta de insumos médicos se reciben desde 1 dólar. Cada aporte es fundamental para que el esfuerzo de los 51 corredores se traduzca en alivio directo para los pacientes censados.

Para más información sobre cómo colaborar o seguir el progreso del equipo, los interesados pueden contactar a la organización a través de sus canales oficiales. @santaenlascallesval.

Valencia / Redacción Web