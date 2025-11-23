45 mujeres del municipio Bermúdez recibieron curso de emprendimiento

45 mujeres del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, recibieron un curso sobre emprendimiento dictado por la Asociación Civil Trabajo y Persona.

Diana Hernández, directora del ente no gubernamental, señaló que esta fue una formación integral que también abarcó áreas como el desarrollo humano, trabajo en equipo, empoderamiento de la mujer, entre otras.

“Una formación bastante integral y ellas han manifestado que generaron una red de apoyo mutuo para emprender y crecer”, expresó.

La acción contó con el patrocinio de Ford Motors de Venezuela, la Asociación Civil Trabajo y Persona, el hotel Eurocaribe, la Fundación San José y la Diócesis de Carúpano, además de los docentes que se sumaron a la edición.

“Se trata de que cada persona puede ser protagonista de su vida y dignificar a través del trabajo. Vamos a seguir en Carúpano para fortalecer oportunidades de trabajo digno en Venezuela”.

Apoyo

Hernández detalló que la asociación tiene una trayectoria de 17 años, promoviendo el valor del trabajo en la cultura venezolana, especialmente a través de la formación, la educación para el trabajo, para que las personas puedan emprender y emplearse en unas 15 áreas de oficio.

“Hemos trabajado en 16 estados del país, en áreas como gastronomía, cuidado integral de personas mayores, asistentes de mecánica automotriz, estética y belleza, entre otros”.

La emprendedora en el área de manualidades y muñequería, Celi Maneiro, señaló que el curso permitió formalizar y darle estructura a su pequeña empresa, para hacerla más efectiva.

Otra emprendedora Auris Verbiz, con una empresa de chupis de frutas sin gluten y con cuatro años en desarrollo, evaluó el curso como una oportunidad para mejorar.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano