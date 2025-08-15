30 familias de la comunidad Brisas del Mar están sin energía 220v desde hace 11 días

Habitantes de la comunidad Brisas del Mar, en Puerto La Cruz, denunciaron que desde el martes 4 de agosto quedaron sin energía 220v, producto de una sobrecarga que se registró en la zona.

Relataron que la falla eléctrica provocó la caída de unas guayas y que se dañara un transformador. En ese momento quedaron a oscuras todas las viviendas cercanas.

Al día siguiente, una cuadrilla de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) se presentó en el sitio, reparó el tendido eléctrico y restableció la energía 110v con la promesa de que en tres días harían lo propio con la 220v. Hasta las 2:00 de la tarde de este viernes 15 de agosto aún no habían restituido la segunda fase.

De acuerdo con lo afirmado por vecinos consultados, esta situación afecta a unas 30 familias que hacen vida en la calle Arreaza.

"Tenemos 11 días sin luz 220v y hay casas en las que la fase 110 es deficiente, parecen unos arbolitos de navidad, se va y viene. Hemos hecho los reportes y no tenemos la respuesta de nadie. Muchos no tenemos aire 110v y nos ha tocado soportar el calor todos estos días. Pedimos que nos ayuden", manifestó una de las residentes afectadas, quien prefirió no identificarse por temor.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez