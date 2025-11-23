200 migrantes llegaron al país tras ser deportados en un vuelo directo desde Arizona

El gobierno nacional informó que 200 migrantes llegaron al país tras ser deportados el pasado viernes 21 de noviembre en un vuelo directo desde Arizona, Estados Unidos.

Por medio de una publicación en la cuenta de Instagram del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, especificaron que en el vuelo de la aerolínea estadounidense Eastern llegaron 163 hombres, 32 mujeres y cinco niños. Todos los migrantes recibieron atención médica y social en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Pese a que llegaron en un vuelo de una aerolínea de Estados Unidos, las autoridades venezolanas aseguran que este forma parte de la Misión Vuelta a la Patria, que facilita el retorno voluntario de migrantes.

De acuerdo con las cifras oficiales, al país han regresado más de 17.000 venezolanos, deportados, principalmente, por la administración de Donald Trump.

Caracas / Tal Cual