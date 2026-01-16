10 jóvenes detenidos en la avenida Fuerzas Armadas de Barcelona siguen tras las rejas 

Recientemente se conoció que 15 adolescentes que habían sido detenidos en las adyacencias del canal de Alivio de la avenida Fuerzas Armadas de Barcelona, señalados de traición a la patria, quedaron en libertad.

Sin embargo, no todos los aprehendidos en ese procedimiento se encuentran en sus hogares. Aún quedan 10 jóvenes, mayores de 18 años, tras las rejas.

Familiares de esta decena de muchachos informaron están siendo imputados por traición a la patria y asociación para delinquir.

La medida de libertad condicional de los adolescentes fue otorgada por la Juez de control N° 1 con competencia en adolescentes, Indira Ortiz. Los menores de edad tienen que presentarse en los tribunales cada 30 días.

Abrazados por el miedo y la conmoción, los familiares de los jóvenes que aún se están en prisión, exigieron su pronta liberación y aseguraron que ellos sólo estaban jugando carnaval.

Uno de los parientes explicó que en el Tribunal de Barcelona se encuentran en la fase de investigación y que han interrogado a varios testigos que desmienten la versión del supuesto intento de saqueo liderada por los jóvenes que hoy están privados de libertad.

Algunos de los comerciantes abordados en la avenida Fuerzas Armadas de Barcelona, expresaron que el pasado 5 de enero, hasta la hora de cierre, sus establecimientos comerciales no estuvieron en riesgo.

Por temor a ser involucrados en el hecho, los dueños de algunos de los establecimientos abordados prefirieron mantener en reserva sus identidades, pero aseguraron haber visto al grupo de jóvenes jugar carnaval y lanzarse bombas de agua entre las entradas de los sectores La Aduana y Barrio Colombia, a la altura del canal de alivio.

Resaltaron que no conocen a los detenidos, pero los vieron la primera semana de enero, en dos oportunidades, jugar carnaval en la zona.

Los privados de libertad están identificados como Dixon Romero (18 años), Maikel Rondón (19), Gabriel Ruiz (20), Jesús Sifontes (18), Nelson Rendon (24), Jesús Ramírez (18), Jondervi Reyes (21), Josué García (20), Renier Amaya (18) y Yulfran Coropo (19).

Ocho de ellos se encuentran en el Centro de Detención Preventivo de Polibolivar en el sector capitalino Las Casitas y dos en la comandancia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ubicada cerca de la base aérea de Barcelona.

Algunos familiares y amigos de los jóvenes privados de libertad han asegurado que cuentan con grabaciones de los comercios cercanos al hecho, donde se observa al grupo de jóvenes jugando carnaval con bombas de agua y luego correr cuando los uniformados llegaron al lugar.

