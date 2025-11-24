Zulia doblega a Margarita y se afianza como puntero de la tabla

José Dávila permitió una carrera en otra sólida presentación como abridor, mientras Angelo Castellano y Eduardo Torrealba se combinaron para ligar 4 extrabases, con dos carreras anotadas y tres empujadas, y así comandar la victoria de Águilas 6×3 ante los Bravos en la isla de Margarita, informo Rafael Petit, jefe de prensa de la novena alada de la LVBP.

Dávila se apuntó su segundo triunfo de la campaña al dominar la ofensiva de los insulares durante 5 innings y dos tercios, en los que aceptó seis indiscutibles, otorgó dos boletos y ponchó a tres rivales.

“Salí a atacar con el primer pitcheo, y trabajar más con mis pitcheos secundarios, ya que antes los había enfrentado en la semana y utilicé mucho la recta”, comentó el marabino, tras superar las cinco entradas de labor por segunda vez en el campeonato. “La clave ha estado en mi ritmo, trabajar rápido y no dejar que (los bateadores) estén cómodos”.

Logro del lanzador

La actuación de este domingo además le permitió a Dávila fijar un tope personal de victorias y abanicados en una zafra en su joven carrera en la LVBP. “Hay satisfacción de ayudar al equipo a mantenerse en el primer lugar, que es donde debemos estar. Pero también en lo personal porque el año pasado solo había logrado ganar uno”, agregó.

Los rapaces madrugaron al abridor rival Félix Doubront, al fabricarle tres rayitas en el primer episodio, empujadas mediante elevado de sacrificio de José Pirela, sencillo de Angelo Castellano y el primer triple del juego para Eduardo Torrealba.

Los dirigidos por Lipso Nava anotaron una más en el segundo, al combinar doble de Jaison Chourio y sencillo productor de Alí Castillo. Una entrada después, triples consecutivos de Castellano y Torrealba dieron ventaja al equipo de 5×0.

Fue la primera vez en un mismo juego en Venezuela, que el campocorto rapaz ligó dos batazos de tres bases. “Estaba tratando de mantenerme cerrado para dirigir la bola hacia el medio, y traer las carreras. Gracias a Dios funcionó”, dijo.

El aporte del larense también permitió que Águilas consumara su cuarto triunfo de la campaña en seis juegos ante Bravos. “Contento por el resultado de hoy. Ha sido una serie impresionante, posiblemente de lo mejor de la temporada. Orgulloso de cerrar la semana con una victoria. Logramos el objetivo y nos mantenemos en la punta”, expresó.

Otra carrera de Zulia

Para los zulianos, la sexta del compromiso llegó en el noveno episodio con el primer jonrón de la campaña para Kenedy Corona.

Gracias a la barrida ante los insulares, Águilas finaliza la sexta semana con cuatro victorias por dos derrotas, y regresarán a Maracaibo con balance general de 18 victorias por 12 derrotas, consolidándose en el primer lugar de la tabla de posiciones.

“Poco a poco vamos avanzando, esta gira era complicada, y poder sacar uno en Caracas y dos aquí (en Margarita) es muy bonito para nosotros”, mencionó el mánager Lipso Nava. “Ahora tenemos que sacar provecho a la localía, jugando como lo venimos haciendo, y esperando que los jugadores puedan estar cómodos y recuperarse, porque hemos estado lidiando con cuadros virales”.

Maracaibo / Redacción Web