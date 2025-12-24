Yeferson Guerra, Windi Graterol y Ányelo Cisneros dirigieron las victorias de sus equipos en Argentina

Los venezolanos Yeferson Guerra, Windi Graterol y Ányelo Cisneros lograron sendas victorias en la continuación de la Liga Nacional de Básquet de Argentina.

Guerra fue el más destacado en la victoria 95-84 de Unión de Santa Fe sobre Argentino de Junín.

El base criollo figuró con 19 puntos, siete rebotes, una asistencia y dos pelotas recuperadas, para que El Tatengue mejorara su registro a 6-9 y ascendiera hasta la 14 posición.

Graterol segundo

El pivote internacional Graterol resaltó con 24 puntos, cuatro tableros, una entrega y un tapón, y La Unión de Formosa despachó 88-77 a Obras Basket, para mantenerse sólido en la segunda posición del torneo.

El quinteto dirigido técnicamente por Guillermo Narvarte quedó con marca de 11-5 y es el único escolta del líder Ferrocarril de Oeste (11-3).

En el estadio Socios Fundadores, Gimnasia y Esgrima de Comodoro sometió 86-78 a Quimsa, para mantenerse en el décimo lugar de la tabla.

El alero internacional vinotinto Ányelo Cisneros despuntó con 18 puntos y tres rebotes, mientras que el pivot sucrense Jesús Centeno no jugó.

Mijares celebró

Edwin “Zancudito” Mijares también sonrió en la última jornada de la liga antes de la pausa por las fiestas decembrinas, gracias a la victoria 94-88 de Olímpico de La Banda sobre Platense.

El armador Mijares se distinguió con 12 unidades, dos capturas, dos entregas y dos robos de pelota; mientras que por El Calamar, el también armador venezolano Anthoan Urbina no jugó.

Santiago / León Aguilar