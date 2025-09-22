Xabi Alonso: “Estoy contento con lo que está haciendo Vinícius”

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, aseguró estar “contento” con el nivel de un Vinícius Junior que mostró su enfado el pasado sábado tras ser sustituido durante el partido contra el Espanyol, algo a lo que restó importancia el técnico del conjunto blanco.

“He sido jugador y cuando me sustituían tampoco era mi momento más feliz. Lo llevo con naturalidad. Hablamos. Me gusta estar cerca de los jugadores y hablar con ellos para saber cómo se han sentido. No hago una bola de ello”, aseguró en rueda de prensa.

“Después del partido hablé con los jugadores y estaban todos contentos. Con ganas de seguir mejorando. Y eso es lo que necesitamos, para hacer equipo. Todos los jugadores entienden el rol que queremos para el equipo”, añadió.

Duda

Un Xabi Alonso que mantuvo la duda sobre si jugará de inicio Vinícius este martes ante el Levante (21:30 horas CEST, -2 GMT), aunque se mostró contento con su rendimiento.

“Yo estoy contento con lo que está haciendo. Y estamos empezando la temporada. Tiene que seguir siendo importante y sentirse a gusto”, expresó.

Tampoco quiso nombrar qué tridente ofensivo le ha convencido más en este inicio de temporada, en el que ha probado a todos sus jugadores menos a Endrick, recién recuperado de lesión.

“Una pregunta muy complicada de responder porque me metería en un problema (ríe). Necesitamos a todos. Estoy contento, aunque creo que lo podemos hacer mejor en el último tercio del ataque, tenemos que evolucionar y hacer cosas diferentes. Pero se está construyendo una base sólida”, dijo.

Por otro lado, abrió la puerta de la titularidad a Camavinga y Bellingham, quienes disputaron sus primeros minutos del curso el sábado tras recuperarse de sus respectivas lesiones, y mostró sus ganas de contar con Camavinga al 100%.

A la expectativa

“Estoy expectante porque ha estado mucho tiempo, pero disponible poco. Tiene un potencial enorme, muchísimas cualidades. Ha hecho cosas muy importantes siendo joven y aún queda mucho recorrido. Desde la posición de ‘6’ puede romper líneas conduciendo, es dinámico… tiene cosas muy buenas”, señaló.

Además, ponderó la adaptación e impacto en su equipo de Álvaro Carreras, fichado tras el Mundial de Clubes y quien ha sido titular en todos los partidos de la temporada.

“Era optimista porque le seguía desde hace tiempo. Tiene personalidad y me ha sorprendido lo competitivo que es. Hace muy pocos errores, está muy concentrado en el juego, tiene una gran calidad técnica y táctica. Es sorprendente el impacto instantáneo que ha tenido. Su rendimiento está siendo excelente”, destacó.

Por último, dejó un mensaje corto pero claro al ser preguntado sobre la estadística que refleja que los equipos a los que se ha enfrentado el Real Madrid ‘necesitan’ de 16 para ver su primera cartulina amarilla.

“Me la pones botando para que entre (ríe…). Los datos son los datos”, concluyó.

Madrid / EFE