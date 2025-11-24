Willians Astudillo firmó con los Cardenales de Lara

La organización Cardenales de Lara informó a través de sus redes sociales la incorporación del experimentado jugador barcelonés Willians Astudillo, quien se encontraba como agente libre.

El polifuncional pelotero había sido dejado en libertad por Caribes de Anzoátegui antes del inicio de la presente campaña de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Ahora se colocará el uniforme de los pájaros rojos, con quienes ya jugó -pero en condición de refuerzo- en la final de la zafra 2018/2019, en la que vencieron a Leones del Caracas.

Según el comunicado de la divisa crepuscular, Astudillo se incorporará al equipo durante esta semana y comenzará a cumplir los juegos de suspensión (20) que le fueron impuestos tras violar el Programa Antidopaje de la LVBP.

Experiencia

Willians Astudillo tiene una carrera de 10 temporadas en la LVBP, todas con La Tribu. En ese lapso suma 398 inatrapables, 50 de ellos dobles y 37 cuadrangulares, además de un average vitalicio de .301.

Pese a ser pieza clave en la era dorada de Caribes y formar parte del núcleo central que llevó a la tropa aborigen a ganar los últimos dos de sus cuatro títulos, el pelotero de 34 años fue disminuyendo notablemente en su aporte para los anzoatiguenses, por lo que terminó dejado en libertad.

Ahora tiene una nueva oportunidad de darle un resurgir a su carrera con los Cardenales, actuales campeones del circuito rentado nacional. Eso sí, probablemente no vea acción si no hasta la segunda mitad del mes de diciembre, pues debe cumplir los 20 juegos de sanción por la razón antes mencionada.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo