VP da su respaldo a acciones de EE.UU. contra Cartel de los Soles

El partido venezolano Voluntad Popular (VP), dirigido por el opositor Leopoldo López, expresó este sábado su respaldo al despliegue militar en el mar Caribe de Estados Unidos para, dijo, combatir al denominado Cartel de los Soles que, según la Administración de Donald Trump, es liderada por el presidente Nicolás Maduro.

"Voluntad Popular, fiel a su misión de luchar por la libertad y la democracia en Venezuela, manifiesta su respaldo a las acciones lideradas por los Estados Unidos y acompañadas por la comunidad internacional, para enfrentar al Cartel de los Soles", señaló la formación en un comunicado publicado en X.

A juicio de VP, esta "organización criminal" no es una "estructura paralela, sino el propio Estado que hoy mantiene secuestrado a un país".

Agradecimiento

Asimismo, celebró los esfuerzos por catalogar al Cartel de los Soles como "organización terrorista", tal como lo han hecho Estados Unidos, República Dominicana, Argentina, Paraguay y Ecuador.

"El origen de esta crisis está en el golpe de Estado perpetrado por Maduro durante las elecciones fraudulentas del 28 de julio (de 2024) y en su decisión de sostener un aparato criminal que representa una gran amenaza en la región", añadió Voluntad Popular.

Reiteró la necesidad de "redoblar la presión política, económica y diplomática para acelerar la transición hacia un país libre, con instituciones legítimas y respeto a los derechos humanos".

"Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los parlamentos nacionales, a las empresas y actores democráticos a no legitimar un régimen que opera como una estructura de crimen organizado. Esta acción no es contra Venezuela, es contra una organización criminal", insistió VP.

Caracas / EFE