Voz comunitaria | Habitantes del sector tres de La Llanada en Cumaná piden arreglo para la vialidad

Un hueco inmenso es la joya de la corona del mal estado de la avenida seis del sector tres de La Llanada en Cumaná, estado Sucre. Una situación que es una verdadera pesadilla para sus habitantes y sobre todo, para los transportistas que circulan por la zona, que se han visto afectados.

Alfredo Guevara, vecino de la zona, dijo que el problema tiene muchos años y refirió que la actual gobernadora estuvo hace poco en el sector y habló con los vecinos para ofrecerles una solución con materiales para arreglar la vía. Sin embargo, señaló que pasaron los días y no hubo llamada ni materiales.

En uno de los huecos, denunció, han caído motos y carros. “Ese turrumote de tierra lo pusimos nosotros, allí cayó un muchacho que se reventó una pierna, han caído bastantes y se han herido”.

Pidió a las autoridades que se acerquen para que vean cuál es el problema y que le den solución pronta.

Muy malo

El chofer de la línea de transporte público Luis Zerpa dijo que se trata de una falla que los obliga a ir por el canal contrario. Pidió a las autoridades que solucionen, porque se trata de un hueco que causa accidentes. “Esto está muy malo, no se ocupan de ese hueco. La gobernadora, el alcalde que vengan para acá”.

Neida Avilez, otra vecina, dijo que la avenida seis completa está en pésimas condiciones. “Aquí han venido, han tomado fotos, y no se ha hecho nada”.

Explicó que, supuestamente, la reparación de la vialidad es una obra ya pagada. “Se necesita que reparen eso, nada puede pasar por ahí, ni motos ni autobuses, todo está dañado”.

Sucre / Corresponsalía