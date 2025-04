Voz Comunitaria | ‎Habitantes de Parque Vidoño viven "con un ojo abierto y uno cerrado" (+Video)

¿Cómo viven en Parque Vidoño? "Con un ojo abierto y uno cerrado". Así lo afirmaron vecinos de este conjunto residencial, ubicado en la vía hacia El Rincón, zona rural del municipio Sotillo del estado Anzoátegui.

‎ ¿El motivo? Desde el año 2022, aproximadamente, comenzaron a desplazarse, de forma notable, las estructuras de los apartamentos de la torre E.

‎Esto provocó que la mayoría de las 80 familias que habitaban en el lugar se mudaran, de manera forzada, a otras viviendas, bien sea alquilados o "arrimados donde algún familiar".

‎Desde ese momento las autoridades nacionales y estadales, señalan los afectados, prometieron que los reubicarían en otras edificaciones.

‎Tres años después, aún quedan 27 familias de la torre E esperando por el beneficio de una nueva casa.

‎Y por si fuera poco, a principios de marzo del presente año 2025 habitantes de la Torre B reportaron que las vigas de esta etapa de la residencia también empezaron a desplazarse, como inició todo en la torre E en 2022.

‎ El pasado 4 de marzo, los propios moradores denunciaron que el movimiento de la edificación se sintió sólo en el módulo 2, pero 20 días después el desplazamiento se apreció en varias paredes del módulo 4.

‎"Hace 13 días que quedaron en venir a visitarnos la gente del ministerio de Vivienda y Hábitat, pero no hemos recibido respuesta. Defensa Civil hizo estudios y dijo que esto no se encontraba apto para vivir, pues como ustedes pueden ver en la estructura eso está a punto de colapso. Los habitantes de aquí tenemos miedo de que haya un movimiento y cedan las torres, y pueda haber una tragedia. Hacemos un llamado a las autoridades para que se aboquen a resolver este problema, que es un asunto de Estado. No queremos que nos saquen a un refugio, lo que queremos es que nos den una solución", expresó el morador Rubén Castillo.

‎Miedo

‎A diferencia de la Torre E, en la Torre B aún están ocupados los 80 apartamentos de esta etapa del conjunto residencial.

‎Sin embargo, a medida que pasan los días crece la incertidumbre entre los niños, jóvenes, adultos y ciudadanos de la tercera edad que hacen vida en esta comunidad, que fue fundada por la Gran Misión Vivienda Venezuela.

‎"Tenemos miedo de que todo empeore cuando lleguen las lluvias. Aquí estamos corriendo peligro, hay muchos niños y adultos mayores. Queremos que el ministro o el gobernador vengan a hacer una supervisión porque somos muchas personas las que estamos en riesgo", manifestó el ama de casa Yoselin Bucarito.

‎ ¿Y los de la Torre E?

‎En la Torre E la situación se ve más complicada. Casi todas las escaleras se encuentra caídas y las vigas de cada edificio están notablemente desplazadas.

‎Pese a eso, en el sitio siguen habitando ocho de las 27 familias que todavía faltan por ser reubicadas.

‎"Quedamos 27 familias en espera y ya no podemos más con esta situación. Siempre que vamos al ministerio de Vivienda y Hábitat dicen que no hay plata. Hemos ido a la gobernación y la alcaldía y dicen lo mismo. ¿Entonces que vamos a hacer? Aquí vivimos traumados. Hace tres días cayó una piedra de arriba y se movió una pared. Ahora vienen las lluvias y puede ser peor. Dicen que no hay plata, pero sí bajan recursos a las comunas, nosotros también somos comuna. Aquí vivimos con un ojo abierto y uno cerrado, y tenemos que estar con la puerta sin cerrarla completa", aseguró la vecina Enma Alfaro.

‎Los residentes de esta etapa informaron que están evaluando trasladarse hacia la sede del ministerio de Vivienda, en Caracas, en los próximos días, para exigir soluciones a la brevedad posible.

‎Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez