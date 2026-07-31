Voz Comunitaria | En Fundación Mendoza exigen atención a varios problemas (+Fotos)

Habitantes del sector Fundación Mendoza en Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, exigen a las autoridades que les brinden soluciones a varios de los problemas que los afectan diariamente.

Detallaron que las deficiencias más notables tienen que ver con los colectores caídos que hay en el sector y con la falta de mantenimiento integral del arroyo que bordea la comunidad. A eso le agregaron las fallas en el alumbrado público y en la recolección de basura.

Según indicaron, son aproximadamente 3 mil familias las perjudicadas por esta situación, contando las dos etapas del sector.

Añadieron que en reiteradas oportunidades han hablado directamente con representantes, tanto de la alcaldía como de la Hidrológica de Venezuela (Hidroven) y les han planteado sus inquietudes, pero no han recibido respuestas.

Aguas servidas

Arelys Rodríguez, habitante de la comunidad, aseguró que son varias las calles que constantemente tienen aguas servidas derramadas, lo que los expone a posibles enfermedades y malos olores.

"La calle Tejera París tiene todos sus colectores caídos. Los drenajes de agua de lluvias se encuentran tapados y hasta ahora a eso no le han puesto vista. Esto tiene más de 20 años en así y ahora le vamos a sumar también la (avenida) Raúl Leoni, que está en las mismas condiciones", expresó.

Añadió que frente a su casa, en la calle 8 entre las manzanas 6 y 7, meses atrás sustituyeron un colector caído pero, a su juicio, la obra no fue de calidad.

"Allí no hubo una buena compactación, no se retiró la tierra saturada que había y tampoco echaron el pavicreto. Ahora eso está soltando agua y corremos el riesgo de hundimiento por saturación", añadió.

Arroyo descuidado

Nellys de Márquez, vocera de servicios públicos del consejo comunal de Fundación Mendoza, hizo énfasis en la falta de mantenimiento integral constante al arroyo que bordea la comunidad.

También señaló que cuando los organismos correspondientes envían equipos a hacer limpieza, dejan los residuos a un costado y no regresan para terminar de despejar el área.

"Se comprometieron a retirar, el día 5 de marzo, de la plaza La Capilla, todos los residuos que dejaron una vez que limpiaron y todavía esos residuos permanecen en el lugar", afirmó.

La vecina recordó que hace años la franja de terreno que hay entre la calle Tejera París y la avenida Jorge Rodríguez (antigua Intercomunal), a orillas del arroyo, servía como sitio de esparcimiento. Sin embargo, debido al descuido y la presencia de desechos ya no es lo que fue.

Otros lugareños apuntaron también a la falta de conciencia por parte de la gente, pues lanzan desperdicios de todo tipo en el canal, incluyendo hasta colchones.

Puntualizaron que esto aumenta el riesgo de que se tape el drenaje, lo que puede generar desbordamiento.

Fallas

Bernardo Acosta, también miembro del consejo comunal, mostró su preocupación ante la falta de garantías de un alumbrado público integral.

A su juicio, mientras más oscuridad, mayor es el riesgo de que se incremente la inseguridad.

"Nos afecta sobremanera cómo se han ido quemando las luminarias en cada una de nuestras calles, sin la reposición necesaria. Como todos sabemos, la oscuridad permite una serie de vicios y delitos", acotó.

Moradores de la comunidad también pusieron en tela de juicio el servicio de aseo urbano e insistieron en el descuido general que presenta Fundación Mendoza.

Barcelona / Javier A. Guaipo