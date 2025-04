Voz Comunitaria | En el sector I de Los Olivos de Barcelona solicitan agua por tubería

Habitantes del sector I de Los Olivos, comunidad ubicada al sur de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, solicitan a las autoridades competentes mejorar la distribución de agua potable por tubería, para que toda la población resulte beneficiada.

Y es que según la residente Elitzamar Arrieta, la mayoría no recibe el recurso hídrico, pese a que es enviado una vez a la semana o cada 15 días.

"No todas las tuberías funcionan, hay partes donde les llega el agua por menos de 24 horas y a las demás zonas no les llega, tenemos que estar comprando el tambor en 100 bolívares. En mi casa somos tres personas y yo tengo que estar adquiriendo cada dos días agua y si lavo, ese día tengo que comprar dos o tres tambores más", aseguró Arrieta.

Aunque no recuerda con exactitud qué tiempo llevan con esta escasez, Arrieta manifestó que anteriormente, sin necesidad de utilizar bomba, les salía el líquido.

"Me acuerdo cuando hicieron un trabajo en una tubería por el hotel Dorado, desde esa vez para acá no hubo agua con normalidad, pero no recuerdo exactamente en qué año fue", enfatizó Arrieta.

Posible causa

Para José Jiménez, la baja presión del agua es la principal causa de que no le llegue a todos en la comunidad.

"En este pedazo de calle (principal) siempre quedamos sin agua debido a que no le dan buena presión. Ya ha venido dos veces, porque la ponen cada dos semanas, pero a nosotros no nos ha llegado, pero cuando le dan presión al agua s{i llega. Tenemos que comprar el tambor en Bs 100, a veces tenemos que dejar de adquir una harina para comprar agua", resaltó Jiménez.

De igual manera, aprovechó de hacerles un llamado de conciencia a los habitantes de esta comunidad y de sectores vecinos que cuentan con el servicio con regularidad, a fin de que hagan uso consciente para ver si así se normaliza la distribución.

"Que cuando agarren agua, por favor, tranquen su tubería porque no creo que todos los días estén llenando, entonces empiezan a lavar la acera, la calle, si ellos cierran el agua puede llegar para acá", comentó Jiménez.

Se conoció que en algunas ocasiones el gobierno les envía cisternas para que recarguen de manera gratuita sus tambores, pero esas entregas no tienen fecha fija.

"En otros sectores yo noto que entran dos veces al mes las cisternas gratuitas, pero en este esperamos más tiempo. La última vez duró como dos meses", recordó Arrieta.

Otras quejas

Por otro lado, además de coincidir con la falla que se presenta en la distribución de agua, el transportista Raúl Guaiquirima solicitó a las autoridades competentes que se aboquen a recuperar las condiciones de la vialidad.

"Ya tenemos alrededor de cuatro o cinco años padeciendo este problema. Uno tiene que estar haciendo el tren delantero, más que todo, que me sale en $300 aproximadamente. Igualmente debe reponer los cauchos y el más barato está en $75. Y con esta situación, cada tres meses hay que estar haciendo esos cambios", relató Guaiquirima.

De igual manera, Jiménez aprovechó para solicitar que mejore la recolección de la basura. Indicó que el servicio empezó a funcionar hace dos meses, aproximadamente, para eliminar las quemas de basura que solían ocurrir en la comunidad.

"Quedaron en venir dos veces a la semana pero no es constante. A veces vienen una y a veces no hacen el recorrido completo, llegan hasta cierto punto", declaró Jiménez.

Barcelona / Elisa Gómez