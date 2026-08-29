Voz Comunitaria | Denuncian colapso de aguas servidas en el sector El Cardón, en Nueva Esparta

Habitantes del sector El Cardón, ubicado en el municipio Antolín del Campo del estado Nueva Esparta, exigen la pronta reparación de una tubería de aguas servidas que se encuentra fracturada desde hace dos años y medio. Los vecinos, entre ellos Carlos Tineo, señalan que el problema se genera por una falla en la red que conecta con la estación de bombeo hacia la planta de tratamiento de Aricagua, lo que afecta a unas 2 000 personas de la comunidad.

La situación se agrava durante la temporada de lluvias, cuando las aguas pluviales se infiltran en los drenajes de aguas negras. Según explican Edgardo Rosas y Sabrina López, esta saturación provoca el colapso del sistema y el desborde de los desechos directamente en el interior de las viviendas, donde los residentes han tenido que sacar el agua anegada para evitar mayores daños materiales.

A esto se suma el impacto ambiental y sanitario en la zona costera. Los desperdicios que fluyen por el caño desembocan en la playa a pocos metros de áreas turísticas y establecimientos hoteleros, lo que perjudica la actividad pesquera, el turismo local y la salud de las familias por la proliferación de insectos y malos olores.

Los afectados mencionan que cuentan con un tramo de tubería de repuesto donado por el sector privado desde hace año y medio. Sin embargo, las autoridades correspondientes, como la Alcaldía, la Gobernación y el Ministerio de Ecosocialismo, no han ejecutado la instalación de los metros requeridos para solucionar la fractura en el puente.

La comunidad hace un llamado a las instituciones gubernamentales para que ejecuten una obra definitiva en lugar de inspecciones temporales. Los residentes expresan su preocupación por los riesgos de enfermedades en niños y adultos mayores, así como por el deterioro del puente local ante el paso continuo de las aguas servidas.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero