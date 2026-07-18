Voluntarios en Morón atienden a afectados ante poca respuesta gubernamental en Carabobo

18 sectores de Morón, en el estado Carabobo, sufrieron severos daños tras el doble terremoto del pasado 24 de junio. Ante la poca ayuda gubernamental en esas zonas, varias organizaciones han llevado insumos, atención médica y donativos a las familias afectadas.

Morón fue uno de los epicentros del doblete sísmico. El pasado 5 de julio, el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, informó que 500 casas “cayeron” en la ciudad y agregó que se iniciaría la recuperación de las viviendas.

Andrea Peña, voluntaria y fundadora de la red ECA Venezuela, que agrupa a varias organizaciones no gubernamentales en Carabobo, explicó que en algunos recorridos evidenciaron que los sectores con mayores daños en Morón fueron La Pedrera, La Victoria y Simón Bolívar.

“Son comunidades vulnerables que ya venían atravesando problemas económicos, de comida, de servicios, y se agravaron el 24 de junio. Hicimos dos visitas principales para levantar la información”, agregó Peña.

En las visitas a las comunidades junto a las organizaciones Transformar y Tierra Viva, la voluntaria observó que la principal necesidad en dichos sectores, es de agua, medicamentos y de maquinaria pesada para levantar los escombros. También considera que la evaluación de expertos a las viviendas es necesaria, porque las familias se sienten inseguras y prefieren dormir en la calle o en los denominados campamentos temporales.

“De lo más impactante de estas visitas, fue el barrio Simón Bolívar, ya que nos dimos cuenta de que en una de las casas, el daño fue tan severo que ellos duermen en una carpa afuera, con una hija que tiene Síndrome de Down”.

En la comunidad de Santa Rosa, 21 casas fueron afectadas parcialmente y 96 tienen daños estructurales. En La Victoria, tres viviendas fueron desalojadas parcialmente por los propios residentes y a pesar de que los bomberos evaluaron e indicaron que son habitables, el miedo persiste.

Es por eso que los residentes de las comunidades afectadas en Morón también solicitan ayuda psicológica ante lo vivido en las últimas semanas. El Colegio de Psicólogos del estado Carabobo ha atendido a más de 140 niños en la zona.

“Ellos (los bomberos) les dicen que no hay ningún problema con que duerman (en las viviendas), pero de todas maneras el daño es tan fuerte que en una de las paredes de una casa, la grieta es tan grande que con cualquier réplica puede caerse”, comentó otro de los voluntarios de ECA Venezuela.

Andrea Peña destacó que la ayuda impulsada por la sociedad civil a los sectores afectados es necesaria y ha logrado que varias familias cuenten con colchonetas, medicamentos para niños y adultos mayores, y alimentos, pero hizo énfasis en que el apoyo no debe ser solamente a corto plazo.

“Esta situación es muy grave, no va a tomar ni un día, ni dos, ni un mes. Puede ser que tome un año, entonces creo que debemos organizarnos desde nuestros pequeños espacios. Hay que articular no solo políticamente, sino empresas privadas, sociedad civil para ver qué se puede hacer”, expresó.

Este domingo 19 de julio, varias organizaciones y grupos de voluntarios visitarán Morón para actividades del Día del Niño y jornadas de atención médica y psicológica en las comunidades afectadas.

Caracas / TalCual