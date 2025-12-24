Vocero del gremio de transporte en Sucre propone indexar la tarifa de transporte urbano a $0,23

Para el vocero de la Federación Bolivariana de Transporte (Febotransven) en el estado Sucre, Luis Zapata, el aumento de la tarifa urbana por las fechas navideñas que asumieron es una necesidad para el gremio porque los costos de mantenimiento de las unidades no están alcanzando.

Zapata mencionó algunas situaciones como la eliminación de los subsidios como el estudiantil, que les permitía asumir deudas e invertir en la refacción de los vehículos.

Dijo que esos beneficios, además de las ventas de insumos a precios preferenciales, se acabaron hace unos seis años, lo que los dejó a la merced del mercado y con una carga social que no les corresponde.

Llamado

Al respecto, instó a las autoridades a hacer rutas con los choferes para que se den cuenta de cuánto se gana y cuánto alcanza para cubrir los costos.

Mencionó que la solución es mantener la propuesta de 0,23 centavos de dólar la tarifa urbana. “Queremos mantenernos a esa tarifa, como está indexado el salario al público”.

Negó que quieran aumentar de forma escalonada todos los meses, pero debido al alza continua de la divisa, y la afectación al sector, debe estudiarse la propuesta de los choferes.

Aclaró que el cobro actual es un aguinaldo, “que al final nos merecemos, porque el usuario al final es nuestro empleador”.

Necesario

Denunció que los piratas cobran 100 bolívares o más y nadie dice nada. “Maldad es que el transporte público, que es legal, que es fiel, pone 20 bolívares, que no es obligado, y hay reacción”. Aclaró que la “compensación” fue notificada a las autoridades.

Agregó que están siendo víctimas de cálculos no oficiales para la compra de insumos, tal es el caso del promedio intermedio que usan con la tasa Binance para cobrar deudas en algunos comercios y no hay supervisión ni regulación para estas prácticas.

Cree que la gente ha asumido de forma tranquila la medida y están midiendo la situación para tomar decisiones y esperar la oficialización de un nuevo aumento por parte del Ministerio de Transporte.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano