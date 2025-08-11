Victoria Guerrero lidera la cosecha de medallas en Panamericanos Junior

La esgrimista Victoria Guerrero lidera la cosecha de medallas de la representación venezolana en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que arrancaron el 9 de agosto.

Guerrero venció 15-7 a la mexicana Ana Paredes en la final de espada individual femenina para colgarse la primera medalla de oro de Venezuela en esta competición que reúne atletas entre 12 y 22 años.

Al subirse a lo más alto del podio la joven atleta (campeona del mundo juvenil en 2024) selló también su boleto a los Juegos Panamericanos Lima 2027, evento crucial en el camino a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Destacados

Además del esgrima con Guerrero hay otras dos disciplinas que durante el fin de semana le dieron medallas a la delegación venezolana que compite en Asunción, capital de Paraguay.

Leomaris Ruíz estrenó el medallero para Venezuela en Judo, pues se colgó presea de bronce en la categoría de 52 kilogramos (Kg). En esa especialidad también sobresalió Audreys Pacheco, que ganó plata en los 57 Kg.

En natación, puntualmente en el 4x100 metros relevo masculino, se obtuvo otro medallón plateado gracias a Emil Pérez, Jorge Otaiza, Manuel Díaz y Dennis Pérez.

Este lunes Natalia Machado, también esgrimista, consiguió otro premio de bronce para Venezuela.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo