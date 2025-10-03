Víctor Monteverde estrenó el videoclip de su tema promocional “Lo tienes todo”

El pasado viernes 26 de septiembre, el cantante de música folclórica Víctor Monteverde estrenó en la ciudad de Lechería el videoclip de su tema promocional “Lo tienes todo”.

La canción, cuya letra y música la atribuye a César Romero, fue inspirada para elogiar a las mujeres y, al igual que el audiovisual, grabado en la finca La Chimenea Ranch, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Monteverde es oriundo de la población de San Bernardino, ubicada en el municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui. Actualmente suma 24 años de trayectoria musical.

El artista ya ha realizado dos producciones discográfica tituladas Sencillo, Criollo y Parrandero (2010) y la Efectiva de Tu Amor (2025), donde se pueden encontrar temas de su autoría, así como de otros talentos.

