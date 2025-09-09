Vicepresidente del Cles señaló que aspiran consolidar un solo proyecto legislativo que rija en Sucre

El vicepresidente del parlamento del estado Sucre (Cles), Ronmel Ugas, informó que tienen como objetivo la construcción de un solo proyecto legislativo para la entidad, de allí que se encuentran en la fase de construcción de la uniformidad de las leyes regionales, en función de las normas nacionales y la adaptación a las llamadas 7 Transformaciones.

Precisó que ya revisaron una serie de leyes, entre ellas el reglamento interior y de debates de la institución, proceso que se cumplirá en todas las cámaras municipales y en las alcaldías.

Se trata de ajustar lo existente, con el fin de alinear todos los niveles de gobierno, dijo Ugas, quien insistió en que hay que sincronizar todas las instancias de gobierno. “Los cuatro niveles de gobierno, nacional, regional, municipal y el que está por encima de todos: el popular, el pueblo organizado”.

Agenda

Adelantó que se aprestan a la adecuación de la Ley de las Comunas, a la espera de que se escojan los parlamentarios comunales, “para poder armar todo ese andamiaje”.

Dio cuenta de la agenda, que inició con la discusión de la Ley de Convivencia Ciudadana y se están revisando todas las ordenanzas en esta materia. “Lo que se quiere es hacer un solo proyecto legislativo, que todos hablemos el mismo idioma y empujemos hacia la misma causa, que es el proceso de transformación del Estado venezolano, que es el proceso de transformación y consolidación del Poder Popular, nuestras comunas y consejos comunales”.

Sucre / Corresponsalía