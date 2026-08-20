Vente Venezuela retomó contactos casa por casa en Villa Betania de Anaco

Con un recorrido por el sector Villa Betania de Anaco, el equipo municipal de Vente Venezuela (VV) retomó las acciones de calle para avanzar hacia la recuperación de la democracia mediante una transición que integre a todos los sectores de la sociedad venezolana.

El coordinador del partido azul en la ciudad gasífera, Julio Itriago, dijo que hubo receptividad por parte de los vecinos que anhelan un cambio en el país y que seguirán manteniendo contacto con las comunidades en los próximos días.

"Esta semana continuaremos visitando los sectores y estaremos en Vista Alegre A y al mismo tiempo seguimos centrando los esfuerzos operativos en tres áreas fundamentales como son: la conformación de los colegios ciudadanos, el empadronamiento y la afiliación de nuevos simpatizantes en esta jurisdicción", expresó.

Llamado

El dirigente agregó que el trabajo del equipo municipal se encuentra enfocado en optimizar la maquinaria interna con miras hacia los próximos comicios presidenciales.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades competentes "para el establecimiento de un cronograma electoral claro y transparente que garantice el derecho al sufragio de los venezolanos".

Anaco / Danela Luces