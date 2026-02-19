Venezuela visitará Belo Horizonte y Valdivia en la segunda ventana clasificatoria a Catar 2027

La selección nacional masculina de Venezuela ya conoce sus destinos para la segunda ventana de los Clasificatorios a la Copa del Mundo FIBA Catar 2027. En un mes, el conjunto dirigido por Francisco Segura visitará Belo Horizonte, Brasil; y posteriormente irá a Valdivia, Chile.

Según la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB), la FIBA confirmó las sedes y los horarios de la segunda ventana clasificatoria. El calendario de Venezuela es el siguiente:

Brasil vs Venezuela | Viernes 27 de febrero | 6:00 p. m. Belo Horizonte, Arena UniBH

Chile vs Venezuela | Lunes 02 de marzo | 7:00 p. m. Valdivia, Coliseo Antonio Azurmendi

Duelos previos

La más reciente visita de Venezuela a Brasil fue en los Clasificatorios a la Copa del Mundo FIBA 2019. Ocurrió el 27/11/2017 en Río de Janeiro, específicamente en la Arena Carioca 1. Dicho duelo lo ganó la selección local (72-60).

Por otra parte, el viaje a Valdivia sucederá por tercera vez en los últimos ocho años: victoria nacional en los Clasificatorios a la Copa del Mundo FIBA 2019 (51-70, 02/07/2018) y triunfo de Chile en los Clasificatorios al FIBA AmeriCup 2025 (86-61, 25/11/2024).

Venezuela se ubica en el cuarto lugar del Grupo C de los Clasificatorios a la Copa del Mundo FIBA Qatar 2027, tras caer en su debut ante Colombia (80-78).

Caracas / Redacción Web