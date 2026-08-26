Venezuela se estrena con victoria en el Mundial Femenino

El Team Beisbol Venezuela Femenino debutó en la fase de grupos del Mundial y lo hizo con victoria 9 a 2 en cinco entradas ante Gran Bretaña.

Las fuertes lluvias que han azotado Tainán el fin de semana obligó a la suspensión de la jornada inaugural en múltiples ocasiones, en el caso de Venezuela, su juego fue pospuesto durante dos días y reprogramado hasta en tres ocasiones.

Según Guillermo Yáber Llanos, jefe de prensa de la Federación Venezolana de Béisbol (Fevebéisbol), debido a las condiciones climáticas extremas el Director Ejecutivo de la WBSC aprobó algunas modificaciones en el reglamento del torneo, entre ellas la reducción del juego de siete entradas a cinco.

Una vez que pudieron saltar al terreno las venezolanas dominaron de principio a fin, Frandelis García trabajó 4.2 entradas tolerando dos hits, una carrera limpia (dos en total) con dos boletos y ocho ponches.

Bateadoras

Venezuela prácticamente selló el juego en la segunda entrada cuando hizo dos carreras, Mariana Natera se lució al ligar de 2-2 con dos anotadas, remolcada y boleto, mientras que Victoria Heredia se fue de 2-2 con anotada y empujada.

Venezuela tendrá doble juego el miércoles, en el que podría prácticamente sellar su pase a la final, pero tendrá que superar a las potencias asiáticas en su continente para alcanzarlo.

Caracas / Redacción Web