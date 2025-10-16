Venezuela se colgó una medalla plateada en la Liga Conmebol Evolución de fútbol playa

La selección de fútbol playa de Venezuela consumó una gran participación en la Liga conmebol Evolución 2025, donde fueron subcampeones del torneo tras una gran participación de las categorías absoluta y Sub 20.

Según un boletín de prensa de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), en este evento se suman los puntos que acumulen ambos equipos en una tabla general en la que finalmente fue Brasil la que se llevó la corona.

Los dirigidos por Alex Toro mostraron un gran nivel de juego durante las cuatro jornadas disputadas, recordando que Venezuela jugó la Zona Norte frente al anfitrión Brasil, Colombia, Perú y Ecuador.

Resultados

La Sub 20 hizo pleno de victorias ganando todos sus partidos (6-2 vs Ecuador, 3-2 vs Colombia, 4-2 vs Brasil y 3-5 vs Perú) en unos encuentros llenos de buen fútbol y nivel competitivo elevado.

La escuadra absoluta por su parte también mostró cosas importantes durante este torneo derrotando a Perú (2-6) y Ecuador (7-3), pero las derrotas ante los colombianos y brasileños pesaron en la clasificación final, sin embargo, el entrenador se mostró satisfecho por el trabajo realizado en lo colectivo e individual, precisamente donde brilló Alexander Vaamonde como goleador (igualado con Lucao) con nueve tantos anotados en el torneo.

Una vez culminada su participación en playas brasileñas, el equipo arribó al país y fue recibido por miembros de la junta directiva de la FFVF, que mostró su respaldo y felicitación ante este hecho tan relevante para la modalidad.

Caracas / Redacción Web