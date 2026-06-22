Venezuela enfrenta graves problemas ambientales, según informe de la ONG Vitalis 

La ONG Vitalis presentó un informe sobre la situación ambiental en Venezuela, en el que advierte un escenario de elevada vulnerabilidad en la gestión de los recursos naturales y de los ecosistemas del país.

De acuerdo con la especialista en gestión de la biodiversidad, Zoila Martínez, la participación de la sociedad civil, la academia y el sector privado ha sido clave para impulsar iniciativas de conservación, monitoreo y respuesta frente a los principales desafíos ecológicos.

Sin embargo, el estudio señala que la consulta realizada a expertos permitió identificar varios nudos críticos ambientales que continúan afectando al país.

Entre los principales problemas destaca la crisis del saneamiento hídrico, ya que el 79% de los especialistas consultados advierte serias fallas en el tratamiento de aguas residuales, lo que impacta directamente en ríos, lagos y fuentes de agua.

Otro punto de preocupación es el avance de la minería ilegal y la deforestación, especialmente en el sur del Orinoco. El informe alerta sobre la contaminación por mercurio, la degradación de ecosistemas y la pérdida progresiva de cobertura forestal. A esto se suma el aumento de la tala para leña, asociada a las fallas frecuentes en los servicios de electricidad y gas.

El documento también advierte sobre las debilidades en la gestión de desechos sólidos, donde persiste una escasa transición hacia modelos de economía circular, manteniéndose prácticas como los vertederos a cielo abierto y la quema de basura sin control.

Pese a este panorama, Vitalis destaca que durante 2025 se desarrollaron importantes iniciativas de resiliencia ambiental y conservación impulsadas por organizaciones sociales, universidades y actores privados.

Entre los avances mencionados figura la expansión de programas de investigación marino-costera, como “Nuestras costas, nuestro futuro”, así como proyectos de logística inversa de polímeros en los estados Carabobo y Anzoátegui, orientados a reducir la contaminación plástica en áreas protegidas.

Asimismo, el informe resalta que algunos programas de conservación han mantenido tasas de supervivencia superiores al 70% en especies emblemáticas como el Caimán del Orinoco y la Tortuga Arrau, lo que representa un avance dentro de los esfuerzos de protección de la biodiversidad.

Barquisimeto / El Impulso