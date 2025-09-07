Venezuela destruye pista aérea clandestina presuntamente del "narcotráfico internacional"

Autoridades venezolanas desmantelaron una pista de aterrizaje clandestina en el estado costero de Falcón (oeste), presuntamente "utilizada por los carteles del narcotráfico internacional" para la "distribución de sustancias", informó este domingo el segundo comandante de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Miguel Domínguez.

Según un video del funcionario, publicado en Telegram, la pista tenía una longitud aproximada de 500 metros.

Los efectivos, tal y como muestran las imágenes, movilizaron maquinaria pesada hasta la zona para inhabilitar la superficie.

Característica del terreno

Por su parte, el Ministerio de Interior indicó que el terreno era apto para el aterrizaje de "aeronaves ligeras" y fue detectada durante "labores de patrullaje preventivo".

En agosto pasado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) informó que había localizado otra pista clandestina y dos aeronaves "enmascaradas" en el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia).

Caracas defiende su estrategia contra el narcotráfico, mientras EE.UU. mantiene un gran despliegue militar en el Caribe con el argumento de combatir el tráfico de drogas y principalmente proveniente de Venezuela.

La Administración chavista ha tildado de "amenazas" las operaciones impulsadas por Washington, que acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar el llamado Cartel de los Soles.

Coro / EFE