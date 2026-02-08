Venezuela derrotó a Cuba en la Serie De Las Américas Gran Caracas 2026

La selección venezolana en la que se convirtió Navegantes del Magallanes mostró un engranaje ofensivo temerario frente a la selección de Cuba. Un ataque desde el primer inning le permitió a la tropa local derrotar 8-4 a su rival caribeño para trepar hasta el segundo lugar de la Serie de las Américas Gran Caracas 2026, reseñó Gonzalo Rodríguez Crespo, integrante del departamento de prensa de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y del evento internacional de pelota.

Fueron varios los héroes ofensivos del Buque, especialmente Rougned Odor con un jonrón con las bases llenas que estableció el ritmo que seguiría el duelo con Venezuela adelante. Pero, el concierto ofensivo estuvo bien secundado por Tucupita Marcano (de 3-1 con dos anotadas) y Luis Sardiñas (dos impulsadas para asegurar el lauro).

“Estamos contentos con la victoria, sobre todo porque no comenzamos como queríamos”, dijo el bateador zurdo. “No tenemos presión porque este es un equipo aguerrido y con experiencia. Hasta ahora, he estado un poco incómodo con el pitcheo de la serie porque no conozco a los lanzadores”.

Los bateadores de ambos equipos no tardaron mucho tiempo en hacerse sentir. Cuba le hizo tres carreras al abridor Emilio Vargas para tomar ventaja rápidamente. Erisbel Arruebarrena conectó triple y un sencillo a la izquierda de Alfredo Despaigne lo llevó hasta el plato.

Carreras

El ataque visitante continuó con doblete de Yoel Yanqui, que puso corredores en segunda y tercera. El par de cubanos anotó amparados por una fuerte línea de hit de Yasiel González al territorio intermedio entre el centro y la izquierda.

Magallanes no tardó en responder y lo hizo con la fórmula habitual que utilizó para ganar en la LVBP: con batazos largos. Sencillos de Hernán Pérez y Tucupita Marcano, en el cierre del primer inning, y un boleto a Ángel Reyes llenaron las bases con un out.

Entonces vino el Grand Slam de Rougned Odor para voltear la pizarra 4-3 a favor de la casa, y de pasó expulsó al abridor José Ignacio Bermúdez de la contienda. Cuba, sin embargo, empató 4-4, en la parte alta del segundo tramo, con incogible de Roel Santos que remolcó a Cristián Hernández.

Desenlace

Parecía que sería un partido de alto carreraje, pero las rayitas que se anotaron fueron todas de color venezolano. La selección de la LVBP se adelantó con dos anotaciones en el cierre del tercer episodio al aprovechar el descontrol del relevo antillano.

Osdany Rodríguez, relevo de la visita, dio boletos a Tucupita, Odor (este fue intencional) y Renato Núñez para llenar las bases. El dirigente Germán Mesa metió entonces al derecho Michel Cabrera, pero la ayuda llegó descontrolada y dio pasaporte a Aldrem Corredor, en tanto que propinó pelotazo a Rusber Estrada para que Venezuela se fuera arriba 6-4.

La nave magallanera consolidó su ventaja con el par de remolques de Sardiñas entre los innings seis y siete para darle forma a la pizarra final de 8-4.

Entre tanto, desde la loma, Vargas y el relevo contuvieron a la batería cubana. El dominicano junto con Williander Moreno, Yorvin Pantoja, Edwin Colina, Silvino Bracho y Felipe Rivero colgaron siete ceros consecutivos.

