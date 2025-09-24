Venezuela condecora a cinco mujeres milicianas tras "la burla" de Trump en su contra

Venezuela condecoró a cinco mujeres milicianas y las declaró "soldadas de la patria", luego de "la burla" del presidente estadounidense, Donald Trump, en su contra, informó el titular de Defensa, Vladimir Padrino López, quien tachó de "supremacismo" los recientes comentarios irónicos del mandatario norteamericano sobre el entrenamiento de este grupo de ciudadanas.

"Las milicianas que tengo aquí a mi derecha, que vienen del estado Sucre (noreste) y que no les tiembla el pulso, (…) fueron condecoradas, por instrucciones de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana", expresó el ministro.

Las mujeres, quienes sostenían sendas armas y portaban franelas rojas alusivas al chavismo, estaban sobre un escenario instalado por el Gobierno en la avenida Bolívar de Caracas, una emblemática vía para el oficialismo donde este martes se concentraron distintos grupos que previamente se movilizaron por la capital en rechazo a las que llaman "amenazas" de EE.UU.

Burla

Este lunes, Trump pareció burlarse de los entrenamientos de las milicias en Venezuela con la publicación de un vídeo donde comenta, en tono irónico, la "amenaza muy seria" que suponen las milicias, en medio de la escalada de tensiones bilaterales.

"ULTRASECRETO: Hemos sorprendido a la milicia venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy seria!", escribió Trump en su red Truth Social junto a imágenes de varias mujeres civiles recibiendo adiestramiento de varios instructores militares.

Para Padrino López, se trata de "una bufonada más" y un "acto de poco valor humano", además de un "menosprecio".

"La burla es racismo, (…) eso no puede llamarse de otra manera sino supremacismo. (…) Ven al resto del mundo de manera minúscula, pues claro, tienen el hegemonismo imperial y tienen toda su tecnología y equipamiento militar para intimidar y amedrentar a los pueblos del mundo", sostuvo.

Previamente habló una de las mujeres, Isabel Arias, quien dijo estar dispuesta a agarrar "un fusil" las veces que sean necesarias para "defender la paz" de su país.

"Hoy me siento con la moral más alta que nunca. La dignidad de la mujer venezolana nada ni nadie la pisoteará", expresó.

Felicitación

Luego, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, felicitó a estas "compatriotas milicianas" y aseguró que "nunca había visto" en su vida "a un presidente burlarse de las mujeres".

Además, señaló que "las mujeres de Venezuela tienen ovarios para defender esta patria".

"Yo le digo a ese presidente (que) a él lo parió una mujer, él tiene una esposa y tiene unas hijas, así que la mujer venezolana se respeta", expresó.

La marcha convocada por el chavismo, que incluyó también la movilización de activos militares como vehículos de combate, se llevó a cabo en respuesta al despliegue estadounidense en el mar Caribe, que Washington defiende como parte de sus acciones para combatir el narcotráfico y Caracas denuncia como un plan para "forzar un cambio de régimen" en Venezuela.

Caracas / EFE