Venezuela cayó goleada ante Argentina en Buenos Aires

La selección de fútbol de Venezuela cayó goleada 3-0 ante su similar de Argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires, en duelo correspondiente a la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Dos tantos de Lionel Messi y uno más de Lautaro Martínez decidieron el encuentro a favor de La Albiceleste. Los locales aprovecharon descuidos defensivos puntuales de La Vinotinto para inclinar la balanza a su favor y celebrar por todo lo alto el último desafío oficial del propio Messi en su país.

Pese al resultado, el combinado dirigido por Fernando "bocha" Batista tuvo un partido correcto en defensa. Ahora el enfoque del equipo venezolano debe estar en el choque del próximo martes 9 de septiembre, cuando enfrente a Colombia en el estadio Monumental de Maturín.

Orden

Durante gran parte del primer tiempo la selección venezolana mostró orden defensivo. Franco Mastantuono generó un par de ocasiones de peligro desde la banda derecha hacia el centro, pero nada claro salvo un remate atajado por Rafael Romo.

La Vinotinto sacrificó ataque, pese a salir con su mejor delantero como es José Salomón Rondón. Pocas oportunidades tuvo el equipo de Batista para poner en aprietos a la defensa albiceleste.

La primera diana de los locales llegó al minuto 39, por intermedio de Lionel Messi. Un resbalón de Jefferson Savarino en la mitad de la cancha le dejó la posesión del balón a los argentinos, que encontraron a la retaguardia venezolana descolocada y facturaron.

Errores defensivos puntuales condenaron a una Venezuela que planteó un partido correcto ante La Albiceleste/Foto: Conmebol

En el segundo tiempo Venezuela mantuvo el buen desempeño defensivo, al menos hasta el 75'. Al 56' Batista intentó buscar el empate con variantes como Josef Martínez y Yeferson Soteldo en lugar de Rondón y Miguel Navarro, para así deshacer la línea de cinco defensores con la que salió.

Sin embargo, con el correr de los minutos La Vinotinto comenzó a ser más vulnerable atrás y Romo despejó un par de mano a mano claros, hasta que al 76' llegó el 2-0 por intermedio de Lautaro Martínez, que cabeceó un centro desde la izquierda de Nicolás González.

Al 80' Messi bajó la santamaría y firmó su doblete tras rematar casi a puerta vacía un pase de Thiago Almada, que le ganó la espalda a Christian Makoun en el costado derecho y centró solo.

Los últimos minutos del encuentro fueron de trámite, pues Argentina ya tenía todo bajo control y La Vinotinto no halló la forma de complicar la defensa rival.

Vida o muerte

A Venezuela la benefició que Bolivia cayó 3-0 en Barranquilla ante Colombia. Ese resultado deja a la selección nacional en el séptimo lugar, que da acceso a repechaje, todavía un punto por encima del equipo del altiplano.

Ahora La Vinotinto debe enfocarse en su choque contra los cafeteros el martes en Maturín, pues una victoria garantizaría el boleto a la repesca. Un empate o una derrota los obligaría a estar atentos a cómo le va a Bolivia con Brasil en El Alto.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo