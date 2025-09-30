Venezuela anuncia a los convocados ante Argentina y Belice sin la mayoría de sus figuras

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció este martes a sus 32 convocados para los amistosos contra Argentina y Belice en octubre, en los que no fueron incluidos la mayoría de sus figuras, como José Salomón Rondón, su máximo goleador; Jefferson Soteldo, referencia en desborde por bandas, o José 'el Brujo' Martínez, pieza fundamental en la mitad del campo.

Destaca el mediocampista Telasco Segovia (Inter Miami) y los defensores Jon Aramburu (Real Sociedad) y Nahuel Ferraresi (São Paulo), según la lista compartida por la FVF en su cuenta de X.

El exfutbolista Oswaldo Vizcarrondo dirigirá, de manera interina, a la selección de fútbol de Venezuela, tras la salida del argentino Fernando 'Bocha' Batista, en los amistosos contra Argentina y Belice, que se jugarán el 10 y 14 de octubre, respectivamente, en Estados Unidos.

Limitación

La FVF precisó que 10 jugadores no fueron convocados porque no contaban con el visado estadounidense, mientras que tampoco fue incluido David Martínez porque cumple compromisos con su club Los Ángeles.

El centrocampista Yangel Herrera tampoco se encuentra en la lista porque aún se recupera de una lesión con su nuevo equipo, Real Sociedad, añadió la FVF.

Convocados

Porteros: José Contreras (Barcelona-ECU), Javier Otero (Orlando City-USA), Joel Graterol (América de Cali-COL), Cristopher Varela (Deportivo La Guaira).

Defensas: Jon Aramburu (Real Sociedad-ESP), Ronald Hernández (Atlanta United-USA), Nahuel Ferraresi (São Paulo-BRA), Carlos Vivas (La Equidad-COL), Teo Quintero (Sparta Rotterdam-NED), Ángel Azuaje (Pumas-MEX), Yiandro Raap (PSV Eindhoven-NED), Alessandro Milani (US Avellino 1912-ITA), Renné Rivas (Kalba FC-UAE), Luis Balbo (Fiorentina-ITA).

Centrocampistas: Bryant Ortega (Khor Fakkan FC-UAE), Cristian Cásseres Jr. (Toulouse FC-FRA), Jorge Yriarte (Śląsk Wrocław-POL), Daniel Pereira (Austin FC-USA), Carlos Faya (Deportivo La Guaira), Gleiker Mendoza (Kryvbas Kryvyi-UCR), Jesús Bueno (Philadelphia Union-USA), Juan Pablo Añor (Volos NPS-GRE), Matías Lacava (Ulsan HD-COR), Telasco Segovia (Inter Miami-USA), Wikelman Carmona (New York RB-USA), Ender Echenique (FC Cincinnati-USA), Gustavo Caraballo (Orlando City-USA), Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv FC-ISR).

Delanteros: Jovanny Bolívar (La Equidad-COL), Alejandro Marqués (Estoril Praia-POR), Kevin Kelsy (Portland Timbers-USA), Jesús Ramírez (Nacional Madeira-POR).

Caracas / EFE