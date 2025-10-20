Vecinos solicitan a Corpoelec que solvente falla eléctrica en el sector Bello Monte

Habitantes del sector Bello Monte de Puerto La Cruz solicitan a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) que solvente una falla que ha estado afectando la distribución de energía en las casas desde la tarde del domingo.

Relataron que pasadas las 2:00 pm de ayer detectaron que se rompió un "tabaco" (fusible que protege un circuito de sobrecargas) en uno de los postes de la calle El Silencio y esto dejó sin electricidad a algunas viviendas de la comunidad.

"Hay unas casas que están totalmente sin luz, mientras que otras tienen energía muy débil en algunas partes de la casa. Los bombillos están normales y de repente bajan su intensidad. Esto es un peligro para los electrodomésticos, por eso hacemos un llamado a Corpoelec a que vengan a reparar eso", comentó la vecina Ana Medina, una de las perjudicadas por la situación.

Residentes consultados aseguraron que desde ayer levantaron un reporte del problema a través de la VenApp, pero hasta ahora la aplicación sólo les indica que la solicitud de reparación de la pieza está "en proceso".

"Es desesperante lo que estamos viviendo. En mi caso tuvimos que lanzar una extensión eléctrica hasta la casa de un vecino que sí tiene luz para por lo menos prender un ventilador que nos prestó un familiar, ya que en la casa sólo tenemos aire acondicionado 220v. Sobre todo le afecta a los niños y los adultos mayores, que hay bastante en esta calle. Esperamos que Corpoelec se apiade de nosotros", manifestó el ama de casa Liliana Ordóñez.

Es importante mencionar que el sector ya suma más de 24 horas con la falla eléctrica.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez