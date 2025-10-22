Vecinos solicitan a Corpoelec que restituya energía 220v en el sector Las Delicias (+Fotos)

Quienes residen en la calle Orinoco del sector Las Delicias, en el municipio Sotillo, están a sólo horas de cumplir 30 días sin energía 220v, luego de que se produjera la explosión de uno de los transformadores que funcionaba en la comunidad.

Vecinos relataron que cuando se registró la avería toda la zona quedó a oscuras, pero una cuadrilla de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) se presentó en el sitio y logró restituir el servicio.

Sin embargo, en la calle Orinoco sólo se activó la fase 110v, ya que el generador de energía 220v no pudo ser reparado, por lo que debe ser sustituido por uno nuevo.

Testimonio

"Semanas después de que la falla eléctrica fuera reportada, las autoridades se hicieron presentes citando a una reunión entre un representante del alcalde (Jesús Marcano), autoridades de Corpoelec y los habitantes del sector Las Delicias y allí se manifestó que por los momentos no había transformadores disponibles, debido a que estos debían ser traídos de otro estado por el 'bloqueo' que está sufriendo el país. Dijeron que solucionarían en dos semanas y hasta el momento no han vuelto a reportarse", comentó la jefa de calle Rosa Pérez.

Añadió que tanto ella como sus vecinos temen que la zona quede totalmente a oscuras en las próximas horas, debido al "deplorable" estado en que se encuentran los transformadores que sí están operativos en la actualidad.

Incomodidad

Ante la incómoda situación, algunos vecinos han optado por dormir con las ventanas de sus casas abiertas para mitigar los efectos del calor.

Otros, expresó un residente, quien prefirió no identificarse, han comprado ventiladores, ya que los aires acondicionados que poseen funcionan con energía 220v.

Trascendió que en la parroquia "Nuestra Señora de Las Mercedes", producto del calor intenso, algunos devotos se han desmayado o se les ha bajado la tensión durante las misas.

"Esto ha disminuido la cantidad de personas que asisten a la parroquia", comentó el padre del templo religioso.

Es importante recordar que la falla en el sistema eléctrico se produjo el pasado 23 de septiembre.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez