Vecinos piden saneamiento del caño que circunda Los Molinos y el sector Promesa de Dios

Vecinos del sector Los Molinos de Cumaná, en el estado Sucre, reportaron el mal estado en que se encuentra el canal de desagüe de la comunidad, lo cual a su vez afecta a los habitantes de Promesa de Dios.

El problema de la maleza que cubre el caño, aumenta la proliferación de plagas y en consecuencia, el riesgo de enfermedades como el dengue.

Ronald Salazar, vecino de la zona, explicó que el canal no recibe mantenimiento, aparentemente por la falta de maquinaria pesada que se requiere y el combustible para operarlas.

Promesa

Sin embargo, el denunciante señaló que se hicieron los contactos con el nuevo director del Servicio de Saneamiento Ambiental del municipio (Serviamsa) y se ofrecieron dos compactadoras, para realizar la limpieza del cauce.

Pidió a los funcionarios involucrados, con quienes ya se hicieron contactos, que cumplan con los ofrecimientos que se hicieron sobre el saneamiento del lugar.

Sucre / Corresponsalía