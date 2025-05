Vecinos denuncian que en Guanire tienen casi una semana sin agua

Ni una gota de agua por tubería han visto vecinos del sector Guanire de Puerto La Cruz, desde hace seis días.

‎‎Habitantes consultados señalan que esta situación los tiene "desesperados", ya que cada vez se complica más el hecho de poder realizar actividades habituales como asearse, limpiar, lavar y cocinar.

‎‎"Estamos sin agua desde la semana pasada y nadie nos ha dado una respuesta", expresó la moradora Milagros Guzmán.

‎‎La docente Maryorie Rodríguez, quien habita cerca de la avenida José Antonio Anzoátegui, explicó que en estos días de escasez del recurso natural le ha tocado "rendir" aún más la reserva que posee.

‎‎"Sin embargo, me han llegado vecinos que quieren agua porque ya no tienen ni un tambor y los he ayudado con lo poco que tengo. Todos estamos angustiados, por eso le pedimos a Hidrocaribe (Hidrológica del Caribe) que se manifieste por favor", finalizó la vecina.

‎‎Otra comunidad

‎Cabe mencionar que Guanire no es la única comunidad que ha tenido fallas en el servicio de agua potable en los últimos días.

‎‎Según el reporte de algunos vecinos, en el sector Tierra Adentro ya suman más de un mes padeciendo esta situación.

‎‎"La quitan, después viene con baja presión. ¿Hasta cuándo? Aquí hay niños y personas de la tercera edad. El llamado es a las autoridades competentes", acotó el ama de casa Rosa Álvarez.

‎‎Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez