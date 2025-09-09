Vecinos de Tronconal V piden a la alcaldía revisar sistema de drenajes en el sector 6

Residentes de la calle 7 del sector 6 de Tronconal V, en Barcelona, reportaron este martes que la zona se mantiene inundada desde el pasado viernes, debido al colapso de los sistemas de drenajes, que impiden la circulación de las aguas fluviales.

Comentaron que el agua de lluvia suele estancarse hasta por más de 4 días, lo que afecta el tránsito de los residentes hacia sus viviendas. Insistieron en que, además, la laguna por donde va todo el desagüe necesita constante mantenimiento, pues de lo contrario también los perjudica.

Los afectados manifestaron que pese a las denuncias que han hecho, no han recibido respuesta por porte de las autoridades gubernamentales.

“Esta situación cada vez es peor y nadie nos presta atención, tenemos desde el viernes la calle así y nos toca meter los pies en esa agua de lluvia que se mezcla con las aguas negras para poder salir a trabajar o simplemente salir de casa. Por favor ayúdennos a que esto se solvente”, expresó Carolina López vecina del sector.

Barcelona / Redacción web