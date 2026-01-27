Vecinos de residencias Los Santos de Barcelona están en conversaciones para solucionar daños en la infraestructura

Vecinos del Conjunto Residencial Los Santos, ubicado en el sector Colinas del Neverí de Barcelona, están en conversaciones con representantes de la alcaldía y de la constructora que realiza unos trabajos al lado del edificio, para solucionar los daños que se registraron en una parte de la infraestructura, este fin de semana.

Y es que el pasado sábado denunciaron el derrumbe de un paredón y el agrietamiento de la rampa que da hacia el estacionamiento, así como de otras estructuras de concreto, al parecer, como consecuencias de la obra vecina.

Según el presidente del condominio del Conjunto Residencial, Francisco Pérez, la constructora tiene como fecha tope este viernes, para presentar un proyecto para solucionar los daños, el cual será evaluado por el equipo de la Dirección de Infraestructura, Catastro y Urbanismo del ayuntamiento; así como por Protección Civil (PC), para recibir el visto bueno.

El pasado viernes (23/1), en horas de la noche, los residentes de Los Santos pasaron un gran susto cuando parte del paredón que colinda con la residencia de edificios colapsara por un deslizamiento de tierra y además, la rampa del estacionamiento también se viera afectada. El sábado por la mañana un grupo de vecinos tuvo que acercarse a la obra de al lado, porque a pesar de los daños, los trabajadores seguían ejecutando labores. Por lo que se vieron en la necesidad de denunciar lo ocurrido ante los medios de comunicación.

Alcaldía

A través de su cuenta en Instagram, la Alcaldía del municipio Bolívar dio a conocer este martes, que acudieron a la obra privada a atender la situación registrada.

Señalaron que el personal técnico y de prevención se encuentra evaluando las condiciones del terreno y del área afectada, con el objetivo de levantar los estudios necesarios que permitan definir las acciones correctivas correspondientes.

La publicación expresa también que el ayuntamiento capitalino mantiene el acompañamiento activo para construir una propuesta de solución que priorice la seguridad de las familias afectadas, garantice la atención oportuna y permita avanzar sin paralizar la obra, siempre bajo criterios técnicos y de protección ciudadana.

Barcelona / Elisa Gómez