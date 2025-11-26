Vecinos de Playa Grande Arriba denuncian que llevan 15 días sin recibir una gota de agua por tubería

Vecinos de Playa Grande Arriba, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, denunciaron este martes las fallas con el servicio de agua hacia esa comunidad.

José Alberto Arias, vocero de la mesa técnica de agua, precisó que el problema afecta de manera particular a los sectores Zona Alta, Mery y La Cruz.

Explicó que llevan unos 15 días sin recibir una gota de líquido por tubería, por lo que pidieron a las autoridades que accionen para solucionar la situación, que no es la primera vez que se presenta.

Conversación

Señaló que conversaron con una funcionaria en la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe), que les especificó que no cuentan con presión de agua para que suba hasta los sectores afectados.

Los vecinos acudieron tanto a la Alcaldía de Bermúdez como a la hidrológica para exigir respuestas y soluciones a la falla en el servicio.

En la zona, se anunció la construcción de una estación de rebombeo de agua potable por parte de la gestión municipal.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano