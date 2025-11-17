Vecinos de la Resistencia I de Barcelona protestaron por problemas eléctricos (+Video)

Habitantes del sector La Resistencia I de Barcelona protestaron desde las 5:00 am de este lunes, con el cierre de la vía principal de la zona industrial Los Montones, a escasos metros del cuerpo de bomberos, para exigir el cese de las fallas eléctricas en la comunidad.

María Cardozo, quien reside en la calle 1ro de Mayo, manifestó que las irregularidades se presentan desde hace 17 días, aproximadamente, por problemas con un transformador.

"El transformador explotó, nos comunicamos con las personas encargadas de la alcaldía y de Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional), ellos vinieron a los dos días y nos instalaron uno nuevo, que esa misma noche se prendió en candela y botó aceite", expresó.

Según Cardozo, al día siguiente acudieron nuevamente a solucionar y alegaron que existía una sobrecarga, por una empresa que opera en la comunidad.

Sin explicaciones

"¿Qué pasa? Nos quitaron la trifásica, nos quitaron la luz 220V porque se supone que ellos eran la sobrecarga y aun cuando ellos no están conectados, seguimos con la sobrecarga. Quedaron en que nos iban a traer un transformador nuevo, nos mandaron a hacer un reporte por la VenApp del gobierno, se hizo, se llevó la solicitud a la gerencia territorial. Nos dijeron que iban a darnos solución y esta es fecha que todavía no tenemos", mencionó Cardozo.

La residente aseguró que este tipo de problema lo tenía inicialmente una calle de la comunidad, pero les cambiaron el transformador y distribuyeron la carga de unas casas para la calle 1ro de Mayo.

"Desde ese momento existe la sobrecarga. Queremos que, si no hay transformador, porque esa fue la respuesta inicial, vuelvan a redistribuir a esas personas para que haya solución", enfatizó Cardozo.

Vulnerables

Ivón Cardozo comentó que esta situación ha afectado mucho a las personas, sobre todo a las más vulnerables.

"Hay personas adultas, tenemos gente en cama, con discapacidad y nos hemos abocado acá (a la calle), porque ya se usaron los canales regulares para ver si nos solventan este problema", indicó.

Además de quejarse de la falla eléctrica, William Rangel pidió que se atienda el tema del precio de la recarga de bombonas de gas doméstico, puesto que alegó que está en Bs 500, por debajo del salario mínimo mensual.

Atención

Se conoció que los vecinos levantaron la protesta cerca de las 11:00 am, cuando se acercaron representantes de la alcaldía y Corpoelec a reunirse con los afectados.

Uno de los residentes informó que las autoridades acordaron visitar la comunidad este martes, para hacer la revisión y distribución de cargas, mientras llega el transformador nuevo para la sustitución.

Se estiman que sean unas 100 familias las que estén afectadas por esta situación.

Barcelona / Elisa Gómez