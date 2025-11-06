Varela: Hubo un incendio en el Complejo José Antonio Anzoátegui

Jesús Varela, comandante del Cuerpo de Bomberos del estado Anzoátegui, informó que durante la tarde del miércoles se registró un incendio en el Complejo José Antonio Anzoátegui, específicamente en las instalaciones de Petrocedeño y Petrororaima donde había grandes cantidades de coque.

El siniestro, que obligó al despliegue de los efectivos bomberiles a la zona, generó humo en el que hay presencia de dióxido de azufre. La situación causó que en El Pilar, municipio Bolívar de Anzoátegui, los habitantes percibieran olores propios de hidrocarburos.

Ante la situación de emergencia, y con la ayuda de miembros de miembros de Protección Civil (PC), se desalojaron los colegios de El Pilar, mientras que en el área en la que se registró el incendio se mantiene un operativo especial, con el fin de extinguir las llamas. Además, los apaga fuego están atentos para actuar ante cualquier eventualidad, originada por el incidente que generó alarma en los pobladores de El Pilar, así como de otras comunidades como Caigua y Curataquiche.

Puerto La Cruz / Redaccion Web