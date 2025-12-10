Usuarios porteños rechazan propuesta de anclar el pago del pasaje a la tarifa del dólar

Luego de que representantes del gremio de transporte a nivel nacional insistieran, este 9 de diciembre, en la propuesta de anclar el pago del pasaje a la tasa del dólar del Banco Central de Venezuela (BCV) para que así pueda cobrarse el equivalente a $0,50, usuarios del transporte público en Puerto La Cruz mostraron su rechazo hacia el planteamiento.

Ciudadanos consultados aseguran que la mayoría de los pasajeros no cuenta con los ingresos necesarios para pagar más de 100 bolívares en autobús.

"Aprobar eso sería una locura, porque aquí casi todos cobramos en bolívares. Además, hay personas que agarran hasta tres o cuatro autobuses diarios, es decir, esas gastarían 2 dólares diarios y en un mes serían como 40 o 50 dólares, dependiendo de la cantidad de días que salga a la calle. De por sí el sueldo común de una persona ahorita es de 150 o máximo 200 dólares, entonces imagínate que tenga que gastar 40 sólo en pasaje, eso es un exabrupto, así que no estoy de acuerdo", comentó la usuaria Adriana Hernández, quien trabaja como promotora de ventas en la zona norte de Anzoátegui.

Mientras tanto, la estudiante universitaria Nayireth Pérez manifestó que no tiene sentido que el sector transporte realice propuestas sobre ajustes de pasajes, ya que "ellos aumentan cuando les da la gana".

"¿Para qué hacen esas propuestas si ellos muchas veces aumentan el pasaje sin permiso de nadie. Aquí no se gana en dólares, como para que ellos estén hablando de tarifas en dólares", opinó.

Propuesta reiterativa

Desde septiembre, cuando se produjo el último ajuste del costo por traslado (en bus pasó de Bs 25 a Bs 40), el gremio de profesionales del volante ha estado insistiendo en que la tarifa debe ser equivalente a medio dólar.

El último en recordar el planteamiento fue Nelson Vivas, presidente de la Asociación Civil de Conductores La India (labora en Caracas), quien este 9 de diciembre hizo énfasis en que si se mantiene el actual precio del pasaje "incrementará" el número de unidades fuera de servicio por falta de mantenimiento.

A juicio del habitante de la urbanización Chuparín, Alirio Ortega, la propuesta de los transportistas es "lógica" porque es una manera de paliar la difícil situación económica que se vive en el país.

No obstante, cree que si los conductores exigen ese monto tienen que garantizar lo siguiente: mejoras significativas de sus unidades, respetar los pasajes preferenciales y cumplir siempre con sus rutas.

"Así no hay problema con que ajusten, pero la verdad es que no todos cumplen con la ley", añadió.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez