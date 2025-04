Urepanz: queremos un incremento de salario que esté acorde a lo que establece la Carta Magna

A propósito de que se acerca el 1ro de mayo, fecha en la que se conmemora el Día del Trabajador, el presidente del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz), José Hurtado, elevó su voz para cuestionar que hasta los momentos no se conoce información oficial de que se maneje un aumento de sueldo para la masa laboral, el cual se ubica actualmente en Bs 130.

"Creo que esto se convierte en un récord Guinness. Durante cuatro años no existe incremento de sueldo, salario, ni mucho menos pensiones. No queremos aumento de bonos, porque es pan para hoy y hambre para la tarde. Queremos un incremento de salario que esté acorde a lo que establece la Carta Magna, la cual dice que el trabajador debe devengar un ingreso que le permita mitigar las necesidades de su familia y esto lo establece es la canasta básica", expresó Hurtado.

En este sentido, el dirigente sindical manifestó que, actualmente, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) ha dado a conocer que la canasta básica está por encima de los 500 dólares.

"Nosotros queremos que se ajuste a lo que dice, para que el trabajador tenga paz, tranquilidad, para poder ir a trabajar; no es un tema político. La Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) y las federaciones, de manera poco empática con el sentimiento del trabajador, han planteado una solicitud de $200 y eso no es ni el 50% de la canasta básica, no tiene ningún tipo de valor", resaltó Hurtado.

Rechazo

Por otro lado, Hurtado se quejó de que el bono de guerra que le cancela el gobierno a los empleados públicos, supuestamente, lo están depositando con retraso, en la primera quincena de cada mes.

"Siempre se corre. En Semana Santa se pagó, prácticamente, el Viernes Santo. Una cuestión violatoria desde todo punto de vista. Al parecer, el haber centralizado el tema del personal para realizar los pagos a través de la página de la plataforma Patria, lejos de favorecer al trabajador, lo ha desfavorecido", mencionó.

El dirigente manifestó que para el 1ro de mayo se está planteando una concentración en la casa sindical de Barcelona con los diferentes gremios del estado, a la que Urepanz espera asistir, siempre y cuando no tenga tinte político.

Barcelona / Elisa Gómez