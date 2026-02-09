lunes
, 09 de febrero de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Urepanz exige la extensión de beneficios al personal jubilado del MPPE

febrero 9, 2026
Dirigente sindical solicitó mejoras para los jubilados del sector educación / Foto: Cortesía

El presidente del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz) y secretario de reclamos de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui), José Hurtado Moy, solicitó este lunes que se extiendan los beneficios económicos y sociales al personal jubilado del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE).

"Exigimos la extensión del beneficio de alimentación indexado a todos los jubilados obreros, docentes y personal administrativo del sector educación porque no lo cobran. Así como también, ajustar el bono de guerra, cuyo monto es menor que los otros jubilados y pensionados de la administración pública, considerándose la situación injusta y segregacionista", expresó.

De igual manera, Hurtado Moy pidió que se active el "Clap obrero" para los trabajadores activos y jubilados de este sector en la entidad, como aseguró, se hace de manera habitual con los empleados en Caracas.

"¿Es que acaso en las regiones tenemos menos derechos y beneficios? ¿En qué ley o decreto presidencial reza esta política segregacionista? Los trabajadores dependientes del MPPE en Anzoátegui no somos trabajadores jubilados o pensionados con menos méritos y derechos, tenemos los mismos derechos y necesidades por lo que insistimos en la homologación, igualdad, respeto y trato justo que le otorgan a los trabajadores, jubilados y pensionados de otros sectores de la administración pública nacional, estadal o municipal", dijo.

Debate

Hurtado Moy solicitó que se aceleren los procesos de discusiones para el incremento de salarios, jubilaciones y pensiones para todos los trabajadores públicos del país.

"Desde las federaciones, organizaciones sindicales y asociaciones de jubilados exigimos se dé inicio a un debate ya, pero un debate que genere soluciones inmediatas, ya el trabajador y su familia no aguantan más la grave situación, no más bonos", enfatizó el dirigente sindical.

Barcelona / Elisa Gómez

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram