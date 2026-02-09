Urepanz exige la extensión de beneficios al personal jubilado del MPPE

El presidente del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz) y secretario de reclamos de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui), José Hurtado Moy, solicitó este lunes que se extiendan los beneficios económicos y sociales al personal jubilado del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE).

"Exigimos la extensión del beneficio de alimentación indexado a todos los jubilados obreros, docentes y personal administrativo del sector educación porque no lo cobran. Así como también, ajustar el bono de guerra, cuyo monto es menor que los otros jubilados y pensionados de la administración pública, considerándose la situación injusta y segregacionista", expresó.

De igual manera, Hurtado Moy pidió que se active el "Clap obrero" para los trabajadores activos y jubilados de este sector en la entidad, como aseguró, se hace de manera habitual con los empleados en Caracas.

"¿Es que acaso en las regiones tenemos menos derechos y beneficios? ¿En qué ley o decreto presidencial reza esta política segregacionista? Los trabajadores dependientes del MPPE en Anzoátegui no somos trabajadores jubilados o pensionados con menos méritos y derechos, tenemos los mismos derechos y necesidades por lo que insistimos en la homologación, igualdad, respeto y trato justo que le otorgan a los trabajadores, jubilados y pensionados de otros sectores de la administración pública nacional, estadal o municipal", dijo.

Debate

Hurtado Moy solicitó que se aceleren los procesos de discusiones para el incremento de salarios, jubilaciones y pensiones para todos los trabajadores públicos del país.

"Desde las federaciones, organizaciones sindicales y asociaciones de jubilados exigimos se dé inicio a un debate ya, pero un debate que genere soluciones inmediatas, ya el trabajador y su familia no aguantan más la grave situación, no más bonos", enfatizó el dirigente sindical.

Barcelona / Elisa Gómez