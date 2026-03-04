Universidades territoriales se reunieron para organizar encuentro en Carúpano sobre calidad educativa

En Carúpano, en la sede de la Universidad Politécnica Territorial de Paria (Uptp) Luis Mariano Rivera, en el estado Sucre, se reunieron los rectores y coordinadores de las casas de estudio que forman parte del Consejo Estadal de Gestión Universitaria (Cegu) en la entidad, para discutir y organizar un congreso el próximo 19 de marzo en la sede de Bermúdez, que tendrá como objetivo exponer los avances en materia de calidad educativa en la región.

De acuerdo con un comunicado de la Uptp, se trata de un evento que tocará temas muy diversos, que van desde la formación de los estudiantes y de los docentes, la revisión sinóptica, la transformación de los programas nacionales de formación, los proyectos de investigación, el impacto del salario, la infraestructura y una serie de procesos ligados a la calidad de la enseñanza.

El encuentro fue encabezado por el coordinador del Cegu en Sucre, Henry Gómez Mayz y contó con la presencia del coordinador del eje de la zona de Paria y rector de la Uptp, Néstor Malavé, acompañados por el resto de rectores y coordinadores de las instituciones del área.

Políticas

La asamblea discutió desde el Cegu, órgano que impulsa el Ministerio de Educación Universitaria, para articular, coordinar y evaluar las políticas en esta materia, con el fin de asegurar la calidad y la gestión territorial, las nuevas políticas que se dictaron desde el nivel central, con el fin de impulsar la producción de las universidades locales.

Desde Paria, se ejecutarán acciones en las sedes de la Uptp en los municipios Bermúdez, Andrés Mata, Valdez, Arismendi y Cajigal, y se revisará la ejecución de los llamados “semilleros de investigación universitaria”, desde el área de ciencia y tecnología.

Entre las acciones concretas de la reunión, se decidió la formación de equipos de trabajo, tanto en lo académico como en lo socio productivo, con el fin de avanzar en la organización del congreso.

Sucre/ Yumelys Díaz